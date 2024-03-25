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OPINION

Теракт у "Крокус Сіті" як дозвіл на проголошення "священної війни"

Сергій Висоцький
25 березня, 2024 понедiлок
18:00
Погляд Сергій Висоцький

Не бачу мотивів для радощів. Теракт — привід для кінцевого оформлення кремлівського тоталітаризму, дозвіл для проголошення "священної війни"

Кремль опустив завісу першого акту війни. Завтра буде початок другої дії.

Чи готові ми до цього?

Країна провалена у внутрішні конфлікти. Політиками керує мотив самозбереження на посадах та примарні рейтинги. Єдність зруйнована. Виконавча влада паралізована. Силовики поводяться, як в останній день Помпеї: головна мотивація — наскирдувати по-максимуму, а там хай трава не росте.

Гризня за гроші в оборонці породжує замовні справи проти людей, які довели свою ефективні та необхідність для національної безпеки. Компанії ОПК, які 24/7 працюють на перемогу, потерпають від постійних наїздів та невмотивованих перевірок, які паралізують їх роботу. Збройні Сили не довіряють політичному керівництву, а політичне керівництво не довіряє ЗСУ.

Це все більше і більше нагадує змагання щурів за об‘їдки останньої вечері на Титаніку.

Що ми всі ділимо? Місця на рятувальних шлюпках, які все одно потонуть у шторм?

Суспільство дезорієнтоване. Висновки двох років не засвоєні.

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Тверезість, раціональність та внутрішня стійкість, новий політичний пакт про взаємний ненапад, повне сприяння ОПК, без поділу на те, чи він державний, чи він приватний, чи він належить "правильним", чи "неправильним" людям — те, що ще може нас врятувати.

Холодний душ вже почався. Чи призведе він до протверезіння?

Джерело

Про автора. Сергій Висоцький, журналіст, колишній народний депутат України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
Росія
політика
тероризм
Війна з Росією
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