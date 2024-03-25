Кремль опустив завісу першого акту війни. Завтра буде початок другої дії.

Чи готові ми до цього?

Країна провалена у внутрішні конфлікти. Політиками керує мотив самозбереження на посадах та примарні рейтинги. Єдність зруйнована. Виконавча влада паралізована. Силовики поводяться, як в останній день Помпеї: головна мотивація — наскирдувати по-максимуму, а там хай трава не росте.

Гризня за гроші в оборонці породжує замовні справи проти людей, які довели свою ефективні та необхідність для національної безпеки. Компанії ОПК, які 24/7 працюють на перемогу, потерпають від постійних наїздів та невмотивованих перевірок, які паралізують їх роботу. Збройні Сили не довіряють політичному керівництву, а політичне керівництво не довіряє ЗСУ.

Це все більше і більше нагадує змагання щурів за об‘їдки останньої вечері на Титаніку.

Що ми всі ділимо? Місця на рятувальних шлюпках, які все одно потонуть у шторм?

Суспільство дезорієнтоване. Висновки двох років не засвоєні.

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Тверезість, раціональність та внутрішня стійкість, новий політичний пакт про взаємний ненапад, повне сприяння ОПК, без поділу на те, чи він державний, чи він приватний, чи він належить "правильним", чи "неправильним" людям — те, що ще може нас врятувати.

Холодний душ вже почався. Чи призведе він до протверезіння?

Джерело

Про автора. Сергій Висоцький, журналіст, колишній народний депутат України.

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