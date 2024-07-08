Тут така проблемка — це щира правда. Але маємо історичний досвід.

Колись українці — я точно знаю, паспорти в них були українські — лягали під колеса українських же БТРів, щоб ті не доїхали до міста-героя Донецька. І я впевнений, що багато хто з тих бабок та хлопів були просто щиро перелякані. Їм з усіх прасок розповідали, що, мовляв, йдуть бандерівці та везуть війну. Тому вони лягали під бронетехніку. А вона далі не їхала, бо це ж українці, та й війни наче нема.

Таке саме могло відбутися в Одесі. Але не відбулося. Бо внаслідок невдалого збігу обставин та власної дурості такі ж люди там стали на шляху не БТРу, а вогню. А вогонь, на відміну від водія БТР, до рефлексій не схильний.

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Іронічно, що за результатами в Одесі якось краще, ніж в Донецьку. Себто, там, де українські громадяни, що вирішили повоювати з власною країною, втратили багато ваги, значно краще, ніж там, де їхні вимоги було виконано. І значно, значно менше загиблих.

Здається, це мало б навчити нас тому, що зайва м'якість відносно людей, які суголосять окупантам і протистоять власній країні та її армії, чисто математично виходить всім дорожче.

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Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

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