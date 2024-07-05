Це новина ураганом прокотилась новинами, бо це ж позитив, людям же ж необхідна розрада, і звісно політики та новинарі аж бігом біжать першими запостити, що збірна України виграла, а графіки "пом'якшать". Це щоб закріпитись у підсвідомості споживача як генератор серотоніну.

Своєю чергою реципієнт отримує конкретну дату, прораховує, як він напружиться, щоб дотягнути до неї, а потім вже розслабитись. "Кайф епілептика" полягає у розслабоні після дикої напруги. І те, що написано дрібним шрифтом, або менш зрозумілими словами у базовому повідомленні — людина намагається проігнорувати, щоб не ламати собі тверду ціль. 20 липня — так 20 липня, не "***т, що "швидше за все, дефіцит залишиться".

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Друзі, насправді під кінець липня з ремонту вийде більша частина атомної генерації, але піде в ремонт менша. І приварок до балансу буде такий, що помітити його буде складно. Ну, хіба що ви навчились розрізняти відключення трьох і двох черг по Україні.

Тому чекати реальної попусти з відключеннями треба скоріше в кінці літа, коли атомники закінчать свої ремонти і жара вже не буде такою тотальною, а сонце для СЕС ще світитиме без хмар.

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І головне. Всі ці анонси/прогнози актуальні лише за однієї умови: якщо Путін не ро***бе ще щось. Ну, і хто краще за урядовців може знати, чи ми вже захистили підстанції й залишки генерації від майбутніх обстрілів.

Мабуть, захистили, раз розкидуємось мільярдами на ремонти тилового мирняка.

А, може, це ми не знаємо, а насправді "Велике бетонування" є оберегом для енергетики, створюючи ауру позитива, яка діє на чужі ракети як РЕБ. Відремонтував лікарню за мільярд — збив ракету з курсу. Відремонтував школу за триста мільйонів — ворожий ФАБ не долетить до України та впаде на Бєлгород. Відремонтував дитсадок за 50 мільйонів — шахед впаде в полі. А якщо ще й кошторис х2 - вообще Маріуполь назад заберем.

*Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора. Юрій Ніколов, журналіст

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