OPINION

"Тисяча порізів" на Дніпровському напрямку: що стоїть за активізацією окупантів і навіщо ворог створює ілюзію прориву

Дмитро Снєгирьов
29 жовтня, 2025 середа
18:02
Погляд

Противник намагається одночасними ударами на різних напрямках  фронту розтягнути українські оперативні резерви й відірвати основні сили  СОУ від напрямку основного удару, а саме: від Донеччини

Зміст

Окупанти намагаються тиснути на Дніпропетровщину одразу з кількох напрямків, застосовуючи тактику "тисячі порізів".  Наступ триває на стиках Дніпропетровської та Запорізької областей, на Покровському та Великомихайлівському напрямках. Головна мета ворога — розширити бойові дії на території, які не включені до конституції РФ указом Путіна.

Нещодавно в російських і українських ЗМІ з’явилася інформація про захоплення низки населених пунктів на території Дніпропетровської області, яка згодом була спростована Генштабом Збройних сил України. 

Зокрема, йшлося про нібито захоплення Росією населеного пункту Калинівське Дніпропетровської області.

Нагадаю, 2 жовтня проєкт DeepState повідомив, що російські війська захопили два населені пункти в Дніпропетровській області. Згодом 20-й армійський корпус повідомив, що Сили оборони України контролюють ситуацію в селі Калинівське, просування РФ зупинено.

А вже 3 жовтня Сили оборони України провели успішну зачистку російських окупантів у Соснівці, Хорошому, Новоселівці та Сніжному в Дніпропетровській області.

Читайте також: Передчасно говорити, що окупанти в короткостроковій перспективі захоплять Покровськ, — військовий експерт Снєгирьов

Попри низку успішних контратак ЗСУ на цьому напрямку, противник (війська 5-ї, 29-ї, 36-ї та частини сил 35-ї загальновійськової армії/ЗВА, а також низки частин та з'єднань підсилення) продовжують наступати на більшості його ділянок.

13 жовтня повідомлялося про окупацію села Тернове в Дніпропетровській області.

За минулу добу противник здійснив 14 атак у районах населених пунктів Філія, Соснівка, Новоєгорівка, Орестопіль, Павлівка, Калинівське та в напрямку Привілля.

 За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Владислава Селезньова, бої на території Дніпропетровської області є частиною тактики російських військ зі створення так званих санітарних зон уздовж українсько-російського кордону. Активізація бойових дій у регіоні пов’язана з прагненням РФ просунутися вглиб української території та вплинути на загальний перебіг війни.

Наразі російські окупанти намагаються розширити зону присутності в Дніпропетровській області, але є чітке розуміння даної ситуації з боку Генштабу ЗСУ.

Йдеться про передислокацію оперативних резервів і мінімізацію можливих проривів російських окупантів. Тобто на цей час ми можемо говорити про те, що плани російського генштабу щодо створення широкої лінії так званої буферної зони вже на території Дніпропетровської області провалилися точно так, як і в Харківській, і в Сумській області. А це вкотре свідчить про те, що Сили оборони України успішно використовують тактику активної оборони.

ЗСУ не тільки виснажують ворога, завдаючи відчутних ударів по живій силі та техніці, але й за необхідних умов успішно контратакують. А тактика росіян не змінилася.

Найперше — це терор проти мирного населення. І Дніпропетровська область, на жаль, не виняток. Удари ФАБами, удари "Солнцепеками" по населених пунктах, а це фактично залишає їх у стані випаленої землі.

Читайте також: Б'ють по містах-мільйонниках: військовий експерт Снєгирьов пояснив тактику РФ

Варто зазначити, що Дніпро вже ставав об'єктом ударів високоточною зброєю. Зокрема, 9 жовтня Росія вперше застосувала по місту крилату бомбу-ракету "Гром-Е1". Наступного дня, 10 жовтня, окупанти спробували повторити атаку, проте два носії КАБів були успішно збиті українськими силами протиповітряної оборони в передмісті. 

Як зауважив військовий експерт Олег Жданов, армія РФ не має змоги завдавати ударів по Дніпру звичайними корегованими авіаційними бомбами (КАБ) через їхню недостатню дальність. Водночас засобів зі збільшеною дальністю, таких як "Гром-Е1" або інші подібні високоточні боєприпаси, у ворога є обмежена кількість, що також впливає на оцінку загальної стратегічної небезпеки для регіону.

Примітно, що активізація окупаційних військ на Дніпропетровщині має переважно інформаційно-політичне значення. Розуміючи неможливість військового сценарію захоплення території Донецької області, вони йдуть на відвертий шантаж. І використовують можливості розширення театру бойових дій захопленням окремих територій Сумської, Дніпропетровської і Харківської областей.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

