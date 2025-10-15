Б'ють по містах-мільйонниках: військовий експерт Снєгирьов пояснив тактику РФ

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Це багатовекторна операція. Зауважте, акцент роблять воєнні експерти або на ударах по енергетичній інфраструктурі або відповідно по інфраструктурі Укрзалізниці. Мова йде про те, що удари наносяться одночасно", - сказав він.

Снєгирьов пояснив тактику дій російських окупантів.

"Це завдавати ударів по містах - мільйонниках. Це Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, і відповідно Київ. Зауважте, удари наносяться як по житловій інфраструктурі з використанням КАБів, ФАБів, мовиться про удари по Запоріжжю, Дніпру, Харкову, відповідно Одеса - безпілотниками. Так і удари наносяться по об'єктах критичної - енергетичної, газової інфраструктури", - зазначив експерт.

На його думку, росіянами створюються передумови, коли подальше проживання в цих містах є фактично неможливим.

"Тобто провокують масові міграційні процеси. І водночас наносяться удари по Укрзалізниці в моменті заблокувати можливість проведення евакуаційних заходів. Тобто блокується фактично можливість цивільного населення виїхати з міст-мільйонників. Відповідно створюється той самий хаос, паніка і недовіра до дій центральних та місцевих органів влади, але це ще не весь план російських окупантів. З паралізацією залізничного сполучення, відповідно, що евакуаційні колони будуть направлені автомобільними шляхами", - заявив він.

Експерт сказав: "Давайте уявімо два зустрічних потоки: зі сходу на захід ідуть евакуаційні потоки - це достатня буде велика кількість місцевого населення, а на зустріч заходу на схід військові колони".

На думку Снєнирьова, росіяни намагаються вирішити декілька питань одночасно.

"Блокування можливостей перекидання оперативних резервів, важкої бронетехніки, БК для потреб сил оборони України, блокування евакуаційних заходів і створення оцієї атмосфери хаосу, паніки і недовіри до дій центрального уряду. Це комплексні дії російських окупантів. Виокремлювати окремо удари по залізниці і удари по енергетичній інфраструктурі не можна. Чому я роблю наголос на комплексному характері цієї операції?", - зауважив він.

Експерт вважає, що потрібні контрзаходи, причому негайно.

"Часу практично немає. Активність ударів буде збільшуватися з настанням опалювального сезону. Я нікого не лякаю, але я ніколи не робив теплих ванн і рожевих окулярів. Я прекрасно розумію подальші сценарії і дії російських окупантів", - зазначив Снєгирьов.

Він додав, що мають бути відпрацьовані алгоритми протидії в моменті і ударів по енергетичній інфраструктурі, і по Укрзалізниці.

"Це розосередження рухомого складу, відповідно, прикриття депо системами протиповітряної оборони, як активний захист, так і пасивний. Це системи РЕБ, як, відповідно, на локомотивах, так і в депо. Плюс малі мобільні вогневі групи, які, до речі, чомусь почали критикувати якраз в момент максимальної активності російських засобів ураження. Причому, зауважте досвід українських мобільних вогневих груп перейняли росіяни, назвавши це "сталінськими соколами". Відповідно, виникає питання, якби це б досвід був неефективний, навряд чи дурнуваті москалі почали б відповідно втілювати український досвід безпосередньо вже на теренах країни окупанта", - підсумував експерт.