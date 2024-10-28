Економістів можна взяти в уряді, але уряд зазвичай відсторонений від ухвалення рішень. Економістів можна взяти в громадянському суспільстві, але громадянське суспільство має ще менше шансів на щось вплинути. Нещодавня зустріч щодо проблем національної безпеки та оборони — це виняток, та й то багатьом із вас не сподобалося, що хтось не опустив руки, а намагається добитися змін.

Я не знаю, чи навчить провал цієї історії когось в закритій кімнаті, де ухвалювалося рішення. Але я тут пишу для вас, а не для них. І вам не сподобається те, що я напишу. Читайте також: Ті, хто обурюється "Вовиною тисячею", недавно тішилися після зустрічі із Зеленським Бо я скажу те, що думаю: поки суспільство негативно сприймає зусилля фахівців впливати на рішення влади — доти якість рішень, що визначають наше життя, буде все нижче й нижче. Бо проблеми все складніші, а часу все менше.

Тож подивіться спершу в дзеркало, чи не треба там щось змінити.