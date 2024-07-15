Якби всі дії держави були зумовлені певною стратегією, то заборону громадянам на туристичні походи майже всією Чорногорою (а це основний і найпопулярніший хребет українських Карпат) та багатьма іншими ділянками Карпат можна було б розглядати як свідоме промацування владою меж подальшого звуження прав громадян в умовах війни.

Траєкторія зниження довіри майже завжди збігається з траєкторією закручування гайок. Заборон, обмежень неминуче стає більше синхронно зі зниженням рейтингів, хоча логіка взаємозалежності та спільного виживання мала б диктувати іншу філософію поведінки держави стосовно власних громадян.

Але маємо що маємо: якщо на початку війни обмеження прав усвідомлювалися і сприймалися усіма сторонами як вимушені, але необхідні, то зараз кожен новий такий крок повертає нас до логіки конфлікту між владою та суспільством, де влада закручує гайки, не заморочуючись навіть комунікацією, а суспільство збільшує обсяги дулі у кишені, коли йдеться про ставлення до держави та (на жаль) власних громадянських обовʼязків.

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Втім у цьому випадку я не дуже вірю в стратегію: навряд чи полковник прикордонного загону, який ухвалив даний безпрецедентно драконівський нормативний акт, керувався стратегічними міркуваннями, які виходять за межі відповіді на прокомуніковане румунською стороною зростання кількості українців, що заходять гірськими стежками на той бік карпатського кордону. Ймовірно, керівництво мало з цим офіцером серйозну розмову на підвищених тонах, і він ухвалив рішення в межах власних повноважень…

От тільки такі рішення крок за кроком віддаляють нас від тієї єдності, яка уможливила нашу стійкість протягом перших двох років війни. І рівно нічого не дає замість.

І тому хтось, хто має більш комплексний погляд на державну політику та відносини з суспільством, та відповідні повноваження, мав би скоригувати цю помилку офіцера ДПСУ.

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Про автора. Олександр Сушко, громадський діяч, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження".

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