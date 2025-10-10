Загалом, всі рішення будуть для комітету поганими: дати Трампу — значить визнати свою слабкість перед тиском, не дати Трампу — викликати шторм критики та знецінення, скасувати в цьому році — ще раз показати, що злякались.

Я думаю, що Трамп премію не отримає. Це викличе черговий словесний понос з його боку, думаю, що норвежцям ще окремо перепаде у вигляді якихось додаткових торгових погроз. Але в цілому це ніяк більше на політиці Трампа не позначиться.

Навпаки: відсутність премії розв’яже йому нарешті руки для багатьох історій, щодо яких він себе тривалий час стримує.

Читайте також: Що буде, коли Трамп не отримає Нобелівки?

Давайте чесно — ну, який з нього миротворець? Президент, який бомбить Іран — так, а президент, який типу встановлює мир — якось зовсім не ліпиться до Трампа. Зрештою, перше його правило "Атакуй, атакуй, атакуй", а не домовляйся про мир.

Тому із неотриманням Нобелівської премії миру Трамп стане ще більш войовничим. Він вже давно очікує, щоб розпочати конфлікт з Венесуелою. І це гарні новини для нас, бо венесуельська нафта може нормально зменшити російську присутність на світовому ринку.

Думаю, що це також наблизить рішення про Томагавки, і не тільки для нас. Назагал, голуб полетить — яструб прилетить.

Це гарні новини для нас.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист