Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Що буде, коли Трамп не отримає Нобелівки?
OPINION

Що буде, коли Трамп не отримає Нобелівки?

Вадим Денисенко
9 жовтня, 2025 четвер
12:00
Погляд

Ціла низка дуже поважних експертів підтримали відкритого листа Валерія Чалого про те, щоб цього року нобелівка з миру не вручалася нікому

Зміст

Я не буду тут вдаватися в роздуми, чи когось цікавить думка наших експертів, хоча можу сказати, що справді, існує невелика ймовірність, що премія цього року буде пропущена. Але це викличе дуже серйозні іміджеві ризики для комітету

1. Нобелівський комітет розуміє, що пропустивши премію, він дуже серйозно втратить репутаційно. Чому премію в той чи інший період отримували Арафат чи Кіссінджер пояснити завжди було можна. А от не дати нікому премію миру, в якому тривають війни — неможливо. Не дати премію означає сказати вголос: "Ми злякалися Трампа". Я не впевнений, що Нобелівський комітет в Осло готовий до цього.

2. В основі, можливо, навіть навʼязливого, бажання Трампа отримати премію, лежить не лише гординя і самозакоханість, як це оцінює більшість експертів. 

Основою є нелюбов до Обами, який, крім всього іншого, з погляду Трампа, отримав премію ні за що ні про що. Нобелівка потрібна Трампу  для внутрішнього користування, можливо, набагато більше ніж для зовнішнього. 

Обама — не просто альтер его Трампа (в психоаналітичному значенні). Обама — уособлення всього того проти чого бореться Трамп. Обама — це базовий персонаж культури вибачень проти якої повів хрестовий похід Трамп, і багато в чому зламав цю саму культуру вибачень. 

Читайте також: Нобелівку з миру цьогоріч не слід давати нікому

3. Для Трампа Нобелівський комітет миру — це, видається, частина цієї самої  культури вибачень. І він буде його ворогом (так чи інакше) навіть після вручення премії. Зрештою, ми щось подібне бачимо у низцці інших прикладів.

4. Вірогідність отримання премії Трампом цього року — відносно невелика. Але отримання чи не отримання премії ніяк не вплине на політику Трампа  щодо Європи. Я вже писав: Трамп вирішив відкласти пропозиції РФ щодо арктичного шельфу та рідкісноземельних металів на потім. 

Зараз він зосереджений на нафтогазовій блокаді доступу Росії до преміального ринку Європи. І, схоже ця стратегія спрацює протягом наступного року. І ця ціль — явно перевищує медаль, отриману в Осло.

5. Друга його ціль — часткове обмеження Росії на світових ринках. Думаю, росіяни протягом року втратять ще до 20% нафтових прибутків (перш за все, завдяки, втраті більш маржинальних ринків переробленої нафти). І головна причина тут буде в роботі наших дронів.

Нобелівська премія  для Трампа — це вишенька на торті, а не першопричина тих чи інших рішень. Головне, щоб зараз держава на своєму рівні не підхопила ідею переговорів з Нобелівським комітетом. Бо тут жодної win-win історії не існує.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
Росія
політика
газ
Барак Обама
нафта
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Нобелівська премія миру
Читайте також:
крилата ракета "Tomahawk"
Автор Ірена Моляр
7 жовтня, 2025 вiвторок
"На холєру нам потрібні ті Tomahawk, якщо маємо власні "Фламінго", - Снєгирьов
Автор Марія Музиченко
9 жовтня, 2025 четвер
Атака РФ на Україну 9 жовтня: на Одещині масштабні пожежі, 5 людей постраждали
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Автор Оксана Ліховід
7 жовтня, 2025 вiвторок
Один ворожий батальйон закінчується за два тижні, приходить інший: 31-тя ОМБр про Новопавлівський напрямок
Київ
+11.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.69
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
9 жовтня
11:51
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ
10:59
Ексклюзив
Tomahawk
Tomahawk можна запускати з літаків Су-24, але є інша проблема, - авіаексперт Романенко
10:50
Оновлено
За добу 8 жовтня на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень, 58 - на Покровському напрямку
10:37
Зеленський, путін
"Якщо Путін проведе мобілізацію - це виклик Європі. Він почне велику війну", - Зеленський
10:35
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт побила світовий рекорд, продавши 3,5 млн платівок нового альбому за 5 днів
10:19
Ексклюзив
"Очікуємо, що темпи ворога, принаймні до кінця осені, будуть незмінні": заступник командира 3-ї ОШБр Фокін з Харківського напрямку
10:17
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 9 жовтня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:04
БПЛА, шахед, дрон
Сили ППО вночі знешкодили 87 зі 112 російських дронів
10:01
OPINION
Tomahawk для України. Трамп думає про ринок для свого ВПК
09:38
Оновлено
безпілотник, дрон
У Волгоградській області після атаки БПЛА загорілися газопереробний завод і нафтоперекачувальна станція
09:35
Анонс
Вірджил ван Дейк, збірна Нідерландів
Відбір на ЧС-2026: розклад матчів і трансляцій 9 жовтня
09:35
Ексклюзив
Людмила Денісова
Правозахисниця Денісова розповіла про можливості для професійної адаптації ветеранів і ветеранок
09:19
Бельгія
Премʼєр Бельгії закликав до угоди про розподіл ризиків з ЄС через використання заморожених російських активів
08:50
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
Цього року я значно оптимістичніший щодо проходження зими, - експерт з енергетики Закревський
08:44
Оновлено
Атака РФ на Україну 9 жовтня: на Одещині масштабні пожежі, 5 людей постраждали
08:11
Терористи РФ, російська армія, окупант
За добу росіяни втратили 1020 окупантів, 15 артсистем і танк
08:01
OPINION
Нобелівку з миру цьогоріч не слід давати нікому
07:55
Вознесенський Банченський монастир
Як митрополит УПЦ МП Лонгин вигнав із дитячого будинку свого сина: нове розслідування Едгара Каланчі
07:53
Австрія може відмовитися від проведення Євробачення у разі дискваліфікації Ізраїлю. Це загрожує штрафом у 40 млн євро
07:42
Аналітика
FPV дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
Європа і "стіна дронів": чому це розмита ідея, яку стримує бюрократія й байдужість. Пояснюємо
07:30
Ексклюзив
Віктор Орбан
Наразі вирішується питання, як розібратися з ветом Орбана на вступ України до ЄС, - Капсамун
06:55
Дональд Трамп
Трамп заявив, що після врегулювання семи воєн сподівається врегулювати "ситуацію з Росією"
06:24
Уряд передав Міноборони додаткові понад 36,6 млрд грн, передбачених Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості
06:06
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали "перший етап мирного плану", але бомбардування Гази тривають
00:58
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакували Сумщину дронами і авіабомбами: 3 людей загинули, є поранені
00:15
Дональд Трамп
"Я можу поїхати туди десь наприкінці тижня": Трамп повідомив про плани відвідати Близький Схід
2025, середа
8 жовтня
23:42
У Києві затримали громадянина Молдови, якого підозрюють у підпалах релейних шаф Укрзалізниці на замовлення РФ
22:56
Оновлено
У Києві здетонував невідомий вибуховий пристрій у квартирі житлового будинку: загинув чоловік
22:44
Ексклюзив
Валерій Залужний
Заява Залужного щодо неучасті у виборах піде йому на користь, - політолог Рейтерович
22:18
Ексклюзив
Ігор Луценко
Мобілізації на технічному та виробничому рівні в Україні немає, - військовослужбовець Ігор Луценко
21:40
застосунок Дія
Українці зможуть розлучитися у Дії: Уряд ухвалив постанову
21:23
Ексклюзив
окупант
"Багато можна знайти причин": Гетьман про активізацію росіян на Донбасі
21:11
Володимир Зеленський
"Погодив СБУ деякі плани, асиметричні відповіді на війну РФ": Зеленський зробив заяву після зустрічі з Малюком
20:02
OPINION
Формат Арестовича – псевдоінтелектуальність
19:54
Ексклюзив
Олег Синютка
"Була альтернатива - оформити диктатуру": нардеп Синютка про продовження повноважень місцевим радам
19:52
Кріштіану Роналду
Роналду став першим футболістом-мільярдером, - Bloomberg
19:43
Валерій Залужний
"Я не створюю ні штабів, ні партій": Залужний заявив, що не підтримує проведення виборів під час війни
19:40
Огляд
Урсула фон дер Ляєн
Криза довіри у Брюсселі: чому фон дер Ляєн знову опинилася під ударом Європарламенту
19:39
фейкові новини, fake news
"Бійці ЗСУ під Купʼянськом залишилися без їжі та води й відмовляються воювати": ЦПД спростував новий фейк РФ
19:30
Ексклюзив
Молдова референдум
Аналітик Капсамун пояснив, який головний козир допоміг Санду перемогти на виборах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV