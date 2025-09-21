Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Трамп і Тайвань: руйнація системи безпеки

Карл Волох
21 вересня, 2025 неділя
16:00
Погляд

Повномасштабна світова війна починає здаватися майже неминучою

Зміст

Хтось скаже, що Трампове вето на 400 мільйонів допомоги Тайваню — це дрібниця й умисний хитрий хід задля успішного завершення торгових переговорів із КНР. Можливо, це й так. 

Але рудий дегенерат уже  підірвав безпеку Європи задля американських економічних інтересів у їх найпримітивнішому трактуванні. 

Будь-які жести щодо Тайваню, котрі викликають сумнів у беззастережній готовності США захищати цю країну, провокують Сі на напад не менше, ніж відмова Зеленського готуватися до вторгнення провокувала Путіна. 

Тим часом збитки США від окупації Тайваню, як порахували спеціалісти, складуть трильйони доларів. 

Трамп настільки руйнує міжнародну систему безпеки, що повномасштабна світова війна починає здаватися майже неминучою. 

Цікаво, хтось уже вивчав питання, чи колись в історії великі війни починалися внаслідок елементарного дебілізму державних лідерів?

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

