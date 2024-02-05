Я не історик і навряд чи маю достатню експертизу для таких узагальнень, але відчуття, що кількість безвідповідальних політиків стає критичною й це веде світ до остаточної дестабілізації й, імовірно, великої війни. Дідько б іще з орбанами, фіцами чи навіть ердоганами. Але ситуація в США, оплоті демократичного світу…

Враження, що Трамп після минулого програшу став іще менш відповідальним і більш популістичним.

Те, як він послаблює власну країну й весь цивілізований світ, мене жахає. Навіть не тим, що це може зашкодити самим Штатам (сподіваюся, вони впораються). А тим, на що це може спровокувати антидемократичні світові режими, тим паче в нинішній і без того складній ситуації.

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Гадаєте, не внутрішнє протистояння в Ізраїлі на тлі "реформ" уряду Нетаньягу стало запрошенням для ХАМАСу почати війну? А хіба не є доконаним фактом, що саме підтримка українським суспільством капітулянта й ухилянта Зеленського ввімкнула зелене світло Путіну?

Я маю чомусь надію, що нинішні події в Техасі змусять американського республіканського виборця схаменутися й підтримати на праймериз Нікі Гейлі. Або, врешті-решт, на виборах — Байдена.

Бо інакше є ризик, що кризи, подібні згаданим, будуть лише початком.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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