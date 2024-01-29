На тлі цього активізувались маргінальні групи "за незалежність Техасу". Адже Техас дійсно єдиний штат, котрий до входження в склад США був повноцінною самостійною державою. Плюс економічний потенціал окремо Техасу оцінюється як 13-та економіка у світі – от тільки уможливлює такі доходи й таку успішність саме перебування в складі США. Плюс у Конституції США відсутня стаття, яка б передбачала порядок і можливість виходу штату зі складу держави.

Тобто нічого подібного до "Текзіту" не буде. Просто Трамп вирішив обрати саме цей момент за фішку своєї виборчої кампанії. Бо з форматом виборчої кампанії якраз днями ситуація визначилась.

Бо ще пару тижнів тому в контексті праймеріз лишався шанс, що Трамп не єдиний, хто може стати кандидатом від республіканців, він має конкурентів. Але Нью-Гемпшир закрив це питання: домінування Трампа цілковите, на вибори піде саме він, а не хтось інший з відомих політиків-республіканців.

І от Трампу як найімовірнішому кандидату не потрібен компроміс з Байденом у головній виборчій фішці. Бо компроміс перекладе частину відповідальності за наслідки, які сподобаються далеко не всім, і на республіканців теж – адже вони теж проголосують за цей компроміс.

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Єдиний мінус всієї цієї ситуації: саме на питання регулювання міграції і його методів зав’язаний $61 мільярд допомоги Україні. Лишається сподіватись, що ці питання все ж можливо розділити й обидві партії погодяться на це. Ну, і що в Байдена є якісь обхідні рішення. Бо уявити ситуацію, коли Україна зазнає поразки не через якісь об’єктивні причини, а через те, що Америка не дала можливості цю війну виграти – це буде дуже незручно і невигідно, м’яко кажучи, Байдену на кінець цієї каденції. Адже так чи інакше, недостатньо і невчасно, але саме Байден організував допомогу Україні, на це витрачені чималі кошти. Плюс наші проблеми у війні через відсутність допомоги Америки Трамп теж використає проти Байдена.

Трамп вже не раз озвучував свою позицію (хоч і не дуже зрозуміло): запропонувати Путіну домовитись. Якщо той відмовиться – дати все й одразу Україні для допомоги й закрити питання в такий спосіб. Власне, республіканці чи не всі два роки говорять саме про такий варіант. Це якраз демократи воліють рухатись обережно, допомагати покроково, з обдумуванням кожного наступного і щоб не перестаратись і не спровокувати щось небажане кожного разу.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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