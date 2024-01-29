Чи варто очікувати "Текзіту"?
Російські ЗМІ розганяють чутки, нібито Техас збирається вийти зі складу США через суперечку з приводу методів протидії нелегальній міграції з Мексики (Техас використав колючий дріт, Білий дім через суд заборонив це, Техас не виконав, почались обопільні претензії)
На тлі цього активізувались маргінальні групи "за незалежність Техасу". Адже Техас дійсно єдиний штат, котрий до входження в склад США був повноцінною самостійною державою. Плюс економічний потенціал окремо Техасу оцінюється як 13-та економіка у світі – от тільки уможливлює такі доходи й таку успішність саме перебування в складі США. Плюс у Конституції США відсутня стаття, яка б передбачала порядок і можливість виходу штату зі складу держави.
Тобто нічого подібного до "Текзіту" не буде. Просто Трамп вирішив обрати саме цей момент за фішку своєї виборчої кампанії. Бо з форматом виборчої кампанії якраз днями ситуація визначилась.
Бо ще пару тижнів тому в контексті праймеріз лишався шанс, що Трамп не єдиний, хто може стати кандидатом від республіканців, він має конкурентів. Але Нью-Гемпшир закрив це питання: домінування Трампа цілковите, на вибори піде саме він, а не хтось інший з відомих політиків-республіканців.
І от Трампу як найімовірнішому кандидату не потрібен компроміс з Байденом у головній виборчій фішці. Бо компроміс перекладе частину відповідальності за наслідки, які сподобаються далеко не всім, і на республіканців теж – адже вони теж проголосують за цей компроміс.
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Єдиний мінус всієї цієї ситуації: саме на питання регулювання міграції і його методів зав’язаний $61 мільярд допомоги Україні. Лишається сподіватись, що ці питання все ж можливо розділити й обидві партії погодяться на це. Ну, і що в Байдена є якісь обхідні рішення. Бо уявити ситуацію, коли Україна зазнає поразки не через якісь об’єктивні причини, а через те, що Америка не дала можливості цю війну виграти – це буде дуже незручно і невигідно, м’яко кажучи, Байдену на кінець цієї каденції. Адже так чи інакше, недостатньо і невчасно, але саме Байден організував допомогу Україні, на це витрачені чималі кошти. Плюс наші проблеми у війні через відсутність допомоги Америки Трамп теж використає проти Байдена.
Трамп вже не раз озвучував свою позицію (хоч і не дуже зрозуміло): запропонувати Путіну домовитись. Якщо той відмовиться – дати все й одразу Україні для допомоги й закрити питання в такий спосіб. Власне, республіканці чи не всі два роки говорять саме про такий варіант. Це якраз демократи воліють рухатись обережно, допомагати покроково, з обдумуванням кожного наступного і щоб не перестаратись і не спровокувати щось небажане кожного разу.
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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