Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Трамп знову говорить про те, що Зеленському доведеться піти на угоду
OPINION

Трамп знову говорить про те, що Зеленському доведеться піти на угоду

Віталій Портников
17 вересня, 2025 середа
06:42
Погляд

І ми починаємо обговорювати, на які ж поступки американський президент буде штовхати українського колегу, що він скаже під час їхньої майбутньої зустрічі у Сполучених Штатах, чи не стане Трамп на бік Путіна під час тристороннього саміту

Зміст

Тобто ми знову починаємо дискутувати про власні очікування у неіснуючій реальності. Не має жодного значення, які поступки мав би зробити Зеленський, тому що жодні поступки Путіну не потрібні. Не має значення, на чиєму боці буде Трамп під час тристороннього саміту, тому що самого саміту не буде. Усе це існує виключно у світі Трампа, який не перетинається з реальністю.

Путін, між тим, діє за власним планом. Він тягне час і посилює ескалацію. Якщо Трамп буде раптом надто сильно тиснути, Путін знову запропонує відновити переговори й, можливо, надішле для участі вже не Мединського, а Рябкова чи навіть Лаврова. При цьому він знову буде запрошувати Зеленського приїхати до Москви. Зеленський відмовлятиметься, а Трамп продовжуватиме говорити про тристоронні зустрічі. І водночас російські дрони летітимуть у європейські країни, Трамп цього не помічатиме, а ситуація дестабілізуватиметься, якщо не буде адекватної реакції бодай з боку європейців.

Поруч зі згадкою про Зеленського Трамп знову вимагає від європейців запровадити санкції проти покупців російської нафти. Це слушне зауваження. Захід мав би обмежити закупівлі як російської нафти, так і нафтопродуктів, вироблених із неї. Чи зупинить це війну? Ні. Бо для Китаю й Індії солідарність із Росією — не лише економічне рішення. Це основа їхньої стратегії: те, що дозволяє Китаю будувати власну гегемонію і залишатися незалежним від тиску Заходу. А сам тиск може дати зворотний результат: збільшити доходи Росії, адже Індія й Китай просто шукатимуть інші ринки для збуту продукції. 

А якщо все ж таки цей економічний тиск дасть результат і зруйнує російську економіку? Відкрию вам великий секрет: у такому разі нам Трамп буде непотрібний. Ні в кімнаті переговорів, ні поза нею. Якщо у Путіна почнуться серйозні проблеми, він сам знайде спосіб завершити війну без будь-якого Трампа. А якщо проблем не буде, він лише й надалі використовуватиме слабкість і некомпетентність Трампа для посилення впливу Китаю та Росії.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Віталій Портников
Колонка Віталія Портникова
Читайте також:
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Автор Роман Яворський
14 вересня, 2025 неділя
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
Джорджо Армані
Автор Дар'я Тарасова
12 вересня, 2025 п'ятниця
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
Автор Богдан Данилишин
16 вересня, 2025 вiвторок
Академік, який був недооцінений при житті
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.95
    Купівля 40.95
    Продаж 41.46
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
17 вересня
08:16
Інфографіка
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
08:15
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулося 183 бої, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 атак РФ
08:03
Оновлено
Атака РФ дронами вночі 17 вересня: на Черкащині є пошкодження критичної інфраструктури, на Кіровоградщині спалахнули пожежі, затримується низка поїздів Укрзалізниці
07:42
Трамп на даху
Трамп прибув до Великої Британії: протестувальники висвітили на Віндзорському замку його проєкції з Епштейном
07:16
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1020 солдатів, 5 танків і 36 артсистем
06:41
Німеччина уряд
Німеччина посилила візовий контроль для громадян Росії
05:49
Прапор США
США підтвердили, що їхні військові спостерігали за навчаннями "Захід-2025" у Білорусі
01:09
Володимир Зеленський
"Питання зараз адресоване Росії": Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним і Трампом без будь-яких умов
00:10
Оновлено
Бенфіка, Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: "Бенфіка" програла "Карабаху", "Ювентус та "Боруссія" забили 8 голів, результати інших матчів 1-го туру
2025, вiвторок
16 вересня
23:20
на фото президент України Володимир Зеленський
"РФ планує ще дві важкі наступальні кампанії": Зеленський підкреслив, що Україні необхідна підтримка партнерів аби витримати наступ
22:20
Христя Фріланд
Міністерка транспорту Канади Христя Фріланд йде з уряду і може стати спецпредставницею з питань відбудови України
21:56
Ексклюзив
Трамп на даху
"Це тактика Трампа": дипломат Огризко пояснив, про яку угоду говорить президент США
21:40
Огляд
Єдиний український Ан-70 тепер у Польщі: що це за літак і чому його передислокували
21:40
Американська зброя для України
США схвалили перші пакети військової допомоги для України в межах ініціативи PURL, - Reuters
20:50
дрони
Українська компанія Swarmer залучила $15 млн на розвиток роїв дронів
20:45
Олександр Лукашенко
Лукашенко помилував 25 осіб, зокрема засуджених за "екстремістські злочини"
20:17
Ексклюзив
газогін "Сила Сибіру"
Росія може повністю компенсувати втрату ринку ЄС: експерт Саркіц про будівництво газопроводу від РФ до КНР "Сила Сибіру-2"
20:10
У Києві вшанували пам'ять Георгія Ґонґадзе: 25 років після вбивства
19:15
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Кіпру, Латвії та Пакистану
19:10
Огляд
Ядерна безпека
Ядерна спадщина Донбасу: як радянський експеримент на шахті "Юнком" став екологічною бомбою уповільненої дії
19:02
Ексклюзив
Компанія відкрита для сірих та контрабандних схем: експерт Гардус про наслідки зняття санкцій з BELAVIA
18:44
Лукашенко приймає парад у Мінську (вечір 9 травня 2025 року)
Лукашенко каже, що Білорусь не причетна до дронів у Польщі та Литві
18:32
OPINION
Якщо НАТО хоче мати реальну можливість захистити себе, його підрозділи мають тренуватися поруч із такими командирами, як Мадяр
18:13
Ексклюзив
нафта ембарго санкції
Росія щомісяця постачає нафту країнам-членам НАТО на $4 млрд, - журналіст Хотин
18:06
ПДР
У поліції спростували фейки про підвищення штрафів за порушення ПДР
18:03
Наслідки атаки РФ у Польщі 10 вересня
Будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а ракета з польського F-16, - Rzeczpospolita
17:53
Анонс
Рівні можливості: в Україні заснували відзнаку для компаній, які підтримують жінок у бізнесі
17:43
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Італія не готова ні до російської атаки, ні до нападу іншої країни, - міністр оборони Крозетто
17:34
Український інститут у Празі, навчання вчителів історії
Зберегти національну ідентичність: у Празі почалося навчання для українських вчителів історії
17:28
Дональд Трамп
"Зеленський і Путін ненавидять один одного": Трамп заявив, що йому доведеться брати участь у переговорах
17:21
Ексклюзив
шахед
"Росіяни будують додаткові локації для запуску "шахедів": експерт Криволап назвав кількість БПЛА, які ворог планує запускати вже з жовтня
17:21
Аналітика
податки
У проєкт бюджету-2026 заклали 14 млрд грн від так званого "податку на OLХ": скільки платитимуть ті, хто продає речі через онлайн-платформи
17:05
Роберт Редфорд
Помер зірка "Шпигунських ігор" і режисер "Звичайних людей" Роберт Редфорд
17:05
Огляд
Георгій Гонгадзе
Зникнення і вбивство Георгія Гонгадзе: 25 років потому слідство досі без головної відповіді
16:42
Росія та Білорусь військові навчання
"Відпрацювали всі задачі": у Білорусі підсумували військові навчання з РФ "Захід-2025"
16:15
Смілянський спростував дані, що Укрпошта перебуває на межі дефолту
15:41
Генпрокурор Руслан Кравченко
Кравченко заявив про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності після перевірок
15:37
США Японія
Японія проігнорувала пропозицію США щодо підвищення тарифів на російську нафту
15:12
Чмут, Жадан і Снайдер озвучили уривки зі стародруків XVII і XVIII століть, що вперше покажуть на виставці в Києві
15:10
Оновлено
Дональд Туск
Збиття дрона над урядовими будівлями у Варшаві: поліція затримала українця і білоруса
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV