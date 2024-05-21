У сто сорок разів більше! (415 к — це саме оновлення даних, верифікацій в додатку значно більше).

ТЦК знадобилося б понад рік, щоб обробити дані, які за три доби (!) українці самі внесли через Резерв+.

І це навіть не про безглузде витрачання ресурсу тисяч службовців ТЦК та ЦНАПів. Це про те, що в нас може не бути цього року. Рахунок йде на місяці.

Запровадження нових систем (цифрових та організаційних) є безальтернативним.

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Резерв+ - не про зручніше (це вторинне), це про — неможливо досягнути такого результату старою ТЦКашно/паперовою системою.

Цифрове оновлення засвідчило неадекватність паперової системи, в якій чинні військовослужбовці вважаються резервом чи навіть перебувають в розшуку.

Також стало очевидно, що стара система і близько не відображає реальний стан справ: кількість і спеціалізації як мобілізованих, так і резервістів.

Без термінової заміни старих систем ми приречені на поразку.

Катерина Черногоренко, Рустем Умеров, дякую. Запускаючи Резерв +, ви ламаєте шалений спротив системи, яка гарно наживається на старій ТЦКашній "ефективності" (і тому до останнього її захищатиме).

До речі, аналогічна ситуація з бойовими ІТ-системами. Групка посадовців роками блокує легалізацію наявних бойових систем, аби й далі красти на монополії їхнього гі*нософту.

І проблема не тільки (і не стільки) в корупції. Проблема в тому, що заради наживи кілька покидьків свідомо знижують боєздатність всієї армії.

Джерело

Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

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