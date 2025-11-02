Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

У нас важливіше бути хорошою людиною, і знати, для кого саме бути хорошим

Віктор Пушкар
2 листопада, 2025 неділя
18:01
Погляд

Замість боротьби з корупцією у нас продовжується боротьба з окремо взятими корупціонерами

Зміст

Іноді борються з тими, хто дійсно щось собі наварив коштом держави, а іноді з тими, кого призначили корупціонерами. Структурні чинники корупції побачити або не вміємо, або не хочемо. 

Портнов, який в ручному режимі контролював принаймні деяких суддів, і принаймні деяких слідчих, вбитий. Хоча краще б він сидів в СІЗО і давав свідчення на подільників. Але справу його продовжено.

Дивимось на авторитарну КНР, де за корупцію розстрілюють. Але також корупціонерами призначають недостатньо лояльних підприємців. Є версія, що китайські розслідувачі корупції отримують частину майна розкуркулених. В СРСР за Андропова теж була схожа ситуація. Служиві саджали діячів тіньової економіки, і навіть деяких господарчих номенклатурників, але заодно вивчали їхні схеми заробітку, і особливо цікаві залишали собі. Коли почалась перебудова, вони, несподівано, перетворились на бізнесменів

Дивимось на антикорупційну опозиції імені Навального в Московській федерації. Від демократів чи лібералів вони відрізняються тим, що згідні визнати себе підневільними кремлівського государя і його гражданін-начальників. Головне — наведіть порядок у виправній установі. Збільшіть нам пайку, дозвольте тримати в тумбочці більше персональних речей, і забороніть кухарю об'їдати зеків. А про звільнення з новітнього Гулагу не йдеться. Типовий актив червоної зони...

Керівник, який в енергетиці виконував функції вахтера рівня 88, - тащіть і не пущать чужих, — замовив керівника, який добре виконував свої обов'язки. 

Читайте також: Зеленський сьогодні повторює дії Януковича 2013 року

Кожній людині, яка щось знає про постачання електрики, або про загальну теорію систем, зрозуміло, що децентралізована система менш вразлива, ніж централізована. 

Після блекаутів 2022-2023 можна було б трохи демонополізувати галузь, додати до неї локальних постачальників. І хай би спробували їх всіх вибити однією чи двома ракетами

Розумні люди, посадовці та підприємці, саме це і пропонували. Робили розрахунки, проводили тендери. Але ж розумним на посаді бути не суть важливо. Важливіше бути хорошою людиною, і знати, для кого саме бути хорошим. Оце в нас найбільш актуальна професія. 

Якщо нас не переможуть московити, є прикрий варіант, що ми самі загнемось. Від сервільності та антиінтелектуалізму.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

