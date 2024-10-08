Тому постає питання: чому вони говорять про готовність зупинитись по лінії фронту? Адже це ніяка не перемога для них.

Звісно, що це можна розглядати як тимчасове рішення. Але в умовах санкцій і втрат, які зазнала російська армія, їм треба буде років 10 на відновлення. Очевидно, що розрахунок на інше.

І це інше — розрахунок на громадянську війну в нас. Віра в те, що в нас буде якась революція, постійно дивувала мене своєю сталістю в росіян. Вони реально масштабно вкидаються в цю тему. Навіть тут купа ботів намагається роздути ненависть до влади і розхитати протести.

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Це має доволі безглуздий вигляд на тлі нашої ненависті до русні. Так, до влади мільйон питань, але ніщо зараз не об'єднує нас більше, ніж бажання, щоб побільше орків здохло.

Але це не матиме такий абсурдний вигляд, якщо мова буде йти про мирну угоду з втратою територій. Очевидно, що це розколе наше суспільство і призведе до внутрішнього протистояння. Тому русня, пропонуючи зафіксувати лінію, насправді не готова до миру — це просто розрахунок на нашу внутрішню кризу, яка і має привести їх до бажаної перемоги.

Це, на жаль, ще раз доводить, що подібні мирні плани станом на сьогодні є лише додатковими спробами нас знищити.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист