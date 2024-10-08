Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд У росіян є прихована стратегія
OPINION

У росіян є прихована стратегія

Віктор Андрусів
8 жовтня, 2024 вiвторок
08:00
Погляд

Ми часто обговорюємо, як бачимо нашу перемога, але рідко як її бачить русня. Зрозуміло, що будь-яке рішення, за яким Україна залишається незалежною є для них поразкою

Зміст

Тому постає питання: чому вони говорять про готовність зупинитись по лінії фронту? Адже це ніяка не перемога для них.

Звісно, що це можна розглядати як тимчасове рішення. Але в умовах санкцій і втрат, які зазнала російська армія, їм треба буде років 10 на відновлення. Очевидно, що розрахунок на інше.

І це інше — розрахунок на громадянську війну в нас. Віра в те, що в нас буде якась революція, постійно дивувала мене своєю сталістю в росіян. Вони реально масштабно вкидаються в цю тему. Навіть тут купа ботів намагається роздути ненависть до влади і розхитати протести.

Читайте також: "Холодна осінь 2024-го"

Це має доволі безглуздий вигляд на тлі нашої ненависті до русні. Так, до влади мільйон питань, але ніщо зараз не об'єднує нас більше, ніж бажання, щоб побільше орків здохло.

Але це не матиме такий абсурдний вигляд, якщо мова буде йти про мирну угоду з втратою територій. Очевидно, що це розколе наше суспільство і призведе до внутрішнього протистояння. Тому русня, пропонуючи зафіксувати лінію, насправді не готова до миру — це просто розрахунок на нашу внутрішню кризу, яка і має привести їх до бажаної перемоги.

Це, на жаль, ще раз доводить, що подібні мирні плани станом на сьогодні є лише  додатковими спробами нас знищити.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Росія
Війна з Росією
окуповані території
переговори з РФ
Перемога України
Читайте також:
ізраїль україна
Автор Юлія Лаврук
5 жовтня, 2024 субота
"Запитання до України, а не до нас": посол Ізраїлю про те, чому не працює надана Києву система ранніх оповіщень
втрати окупантів
Автор Світлана Кравченко
6 жовтня, 2024 неділя
Втрати армії РФ у живій силі з початку великої війни сягнули 660 тис. осіб
Автор Світлана Кравченко
7 жовтня, 2024 понедiлок
Вихваляла РФ і глузувала з киян, які під час тривоги прямували до укриття: поліція на залізничному вокзалі затримала уродженку Макіївки
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 45.06
    Продаж 45.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
8 жовтня
08:58
Дональд Трамп
Трамп розкритикував надання допомоги Україні на тлі урагану Гелен у США
08:41
Ексклюзив
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Російські ДРГ під виглядом ЗСУ здійснюють рейди прифронтовими містами, - в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр про Курахівський напрямок
08:38
Йоган Нескучне
Помер легендарний футболіст збірної Нідерландів Йоган Нескенс
08:35
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну "шахедами", на Київщині працює ППО: ситуація вранці 8 жовтня
08:25
ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 172 боєзіткнення: РФ здійснила 4420 обстрілів позицій Сил оборони та населених пунктів
08:23
безпілотник, дрон
У РФ заявили про нібито збиття 16 українських БПЛА над Білгородщиною та Чорним морем
08:17
Камала Гарріс
Гарріс заявила, що не погодиться на переговори з Путіним щодо України без участі Києва
08:01
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила засіб ППО, 7 танків і 1340 військових
07:49
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин пообіцяв "прискорити будівництво військової наддержави" та пригрозив ядерною зброєю
07:11
Володимир Зеленський і Джо Байден
У Білому домі назвали підтримку України важливою частиною візиту Байдена до Німеччини
06:53
Камала Гарріс
"На їхніх руках американська кров": Гарріс назвала Іран головним ворогом США
06:36
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни вивели у Чорне море сім ракетоносіїв: загальний залп — до 48 "калібрів"
06:04
Євген Чеберко
Український футболіст побував у Білому домі на прийомі у Байдена
04:58
Ілон Маск
"Легкі гроші": Маск заявив, що заплатить американцям, які підпишуть петицію щодо поправок до Конституції США
04:03
Філіппіни, ВМС
Філіппіни за участі США та ще чотирьох країн розпочали військово-морські навчання
03:32
Румунія, прапор Румунії
США схвалили запит уряду Румунії на купівлю радіолокаційних систем Sentinel
03:01
Оновлено
Ілюстративне фото
РФ вдарила балістикою по цивільному судну під прапором Палау в Одесі: є загиблий, постраждали 5 іноземців
02:42
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія Ізраїлю заявила про ураження винищувачами понад 70 об'єктів "Хезболли" в Лівані
02:13
На території нафтового термінала в Феодосії, який уразили Сили оборони України, була система ППО "Панцир-С1"
01:29
Інтерсіті
Україна та Словаччина планують запустити залізничне сполучення між Києвом і Братиславою
00:50
Фіцо: ракета по Брюсселю дала би прихильникам ударів углиб РФ зрозуміти, до чого вони закликають
2024, понедiлок
7 жовтня
23:55
Україна_Словаччина
Україна отримала боєприпаси, на які словаки зібрали понад 4 млн євро
23:44
гуманітарна допомога
Україна надасть гуманітарну допомогу Чехії для боротьби з наслідками повені
23:30
тюрма
Московський суд засудив 72-річного американця до майже 7 років тюрми за "участь в українській ТрО"
23:04
окупанти Маріуполь
Росіяни зайшли на східну околицю Торецька, бої тривають буквально за кожен під’їзд, - ОТУ "Луганськ"
22:55
Україна Британія
Сполучене Королівство виділило Україні майже $4,5 млрд на оборонне обладнання британського виробництва
22:22
Центр рекрутингу української армії
Понад 20 тис. українців звернулися до центрів рекрутингу української армії
21:59
Євген Лященко
Очільник Укрзалізниці Євген Лященко подав заяву про відставку
21:40
лукашенко
Лукашенко дозволив військовим збивати БПЛА, які залітають у повітряний простір Білорусі
21:30
Ексклюзив
Росіяни намагаються підійти до Покровська з двох сторін і концентруються у напрямку Запоріжжя, - генерал Романенко
21:30
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Це не війна бідних за можливість багатих відкупитися, - В'ятрович про економічне бронювання
21:20
Оновлено
Слов'янськ
Окупанти вдарили по Слов'янську на Донеччині: є загиблий, серед поранених - двоє дітей
21:10
Володимир Зеленський
Зеленський підвищив заступника начальника Генштабу Драпатого та командира 9-го армійського корпусу Сухопутних військ Луценка
21:04
Ексклюзив
Економіст Пендзин припустив, скільки грошей може принести економічне бронювання
20:49
тюрма
У російському ув'язненні померла заручниця з Мелітополя, - Федоров
20:33
Ексклюзив
ракетна атака на Охматдит
Депутатка Київради Пташник: гроші, за які можна було відбудовувати Охматдит, витратять на консервацію об'єкту до зими
20:24
евакуаційний потяг з Херсона
Ще два населені пункти на Харківщині підлягають обов'язковій евакуації
20:20
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Куди цілив ворог "кинджалами" й нові подробиці збиття російського БПЛА "Охотник". Колонка Сергія Згурця
20:09
Володимир Зеленський
"Пропонуємо партнерам визначитися з баченням завершення війни": Зеленський розповів про заплановані зустрічі цього тижня
20:08
Понад 1 млрд грн збитків бюджету: поліція обшукала будівельну компанію, що працює на держоб'єктах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV