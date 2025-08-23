Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Українізація не може бути ні лагідною, ні не лагідною
OPINION

Українізація не може бути ні лагідною, ні не лагідною

Володимир Гевко
23 серпня, 2025 субота
20:01
Погляд

Це цілком конкретні кроки та зусилля зі створення середовища, яке відбиратиме з російськомовного і додаватиме в українськомовне

Зміст

Дерусифікація не може бути стрімким процесом, тому що русифікація ним не була. Нікого не ловили на вулицях і не казали — ану розмовляй російською. Тому й у зворотний бік воно не спрацює так само. Русифікація — це сотні років прицільної шовіністичної політики, неможливо таке відкотити за рік. Навіть за десять неможливо.

Українізація не може бути ні лагідною, ні не лагідною — це цілком конкретні кроки та зусилля зі створення середовища, яке відбиратиме з російськомовного і додаватиме в українськомовне. Мрії ж в межах одного покоління перевести всіх на українські рейки — це мрії, бо в нас просто нема таких ресурсів, щоб закачати у культуру і побут.

 Окрім того, є ще нездоланні речі на кшталт рідності мови, яка визначається не патріотичними міркуваннями, а черговістю засвоєння. Для багатьох, дуже багатьох українців російська буде їх рідною мовою до самої смерті не тому, що вони такі уперті, а тому, що вони її засвоїли першою, у дитинстві. Бо народились у російськомовних батьків. І розірвати це порочне коло не так просто в межах одного покоління. У цьому сенсі ми трохи схожі на ромських дітей, яких батьки виганяють просити гроші по маршрутках з гітарами, потім вони виростають і відправляють вже своїх дітей.

Читайте також: "Удобная оккупация". Чому Україна не має погоджуватись на вимоги Росії про російську мову та РПЦ

Навіть зараз доволі аномальна стрімка українізація — заслуга не держави чи програм, а путінських танків і ракет. Російська стала токсичною і чутливіші організми вже її не витримують і виригують із себе. А є багато, яким норм. І це не докір їм, якшо шо. Вичавлювати із себе рідну в сенсі лінгвістики мову — це капець який непростий процес. Тіштесь, що вам, з дитинства україномовним, не доводиться його проходити. І домахуватись зараз до російськомовних — це щось типу як домахуватись до півторарічних дітей російськомовних батьків — чого це вони вчаться розмовляти російською. В принципі, можна, але сенс?

Дерусифікація та українізація — це не про персональне, а про загальне. Просто доколупувати когось конкретного за його російську — це як доколупувати хворого на ковід чого він кашляє.

Окрім того, тут навряд чи можлива лінійність і невпинний прогрес (чи регрес). Це, радше, накочування хвиль. Зараз несеться велика хвиля українізації, фактично, цунамі, через якийсь час вона спаде і ми позбираємо красиві мушельки й всіляке корисне, що залишиться після відпливу. Але будуть і нові хвилі, головне між ними не жерти один одного на березі.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Читайте також:
Автор Михайло Самусь
21 серпня, 2025 четвер
Як корпусна система починає працювати під Покровськом. Що далі?
Автор Дар'я Тарасова
22 серпня, 2025 п'ятниця
Велика Британія придбає 6 систем ППО, щоб допомогти полегшити доставку військової техніки до України
Джозеф Паркер та Мартін Баколе (на передньому плані)
Автор Дмитро Марценишин
20 серпня, 2025 середа
У команді Усика назвали наступного суперника абсолютного чемпіона
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
23 серпня
21:29
Північний потік 2
Затриманий в Італії за нібито підрив "Північних потоків" українець Кузнєцов керував групою диверсантів, якими було закладено 60-90 кг вибухівки, - німецькі медіа
21:27
DeepState про Серебрянське лісництво: є випадки, коли українські позиції наявні лише на папері, а потім противник раптово опиняється в тилу
20:59
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 23 серпня
20:42
Наріман Джелялов
Туреччина готова долучитися до розмінування Чорного моря та розглядає відправку військ в Україну, - посол Джелял
20:33
Ексклюзив
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
20:14
Нацизм = комунізм
Цей день в історії: Сталін з Гітлером уклали пакт Молотова-Ріббентропа, яким поділили сфери впливу в Європі
20:08
Ексклюзив
сектор Гази
У голоді в Газі вина ХАМАСу, така ж, як і ЦАХАЛу, - сходознавець Якубович
19:52
Ексклюзив
Московський Кремль
Фундаментальний консенсус серед еліт РФ порушено, - соціолог Шульга
18:43
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський підписав два санкційні укази: синхронізація з Канадою та обмеження для 28 спонсорів окупації
18:25
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
"Процедура дуже чітка": що після Дня Незалежності чекає на УПЦ МП, яка відмовилася розірвати зв'язок із РПЦ
18:18
У Харкові зіткнулися автомобіль, тролейбус та автобус: вісім людей постраждали
18:06
Партнерський матеріал
Крамниця мережі JYSK
Благодійні ініціативи JYSK: як скандинавський бізнес допомагає українським військовим і цивільним. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
18:04
OPINION
Який фінал обере Україна?
17:51
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
"Де ешелонована система ППО?": військовий експерт Снєгирьов про зальоти російських дронів у країни НАТО
17:36
Протягом 22 серпня РФ скинула на Краматорськ 41 КАБ: які наслідки
17:30
Емоції, коли витягуєш живу людину з-під завалів – надзвичайні: одеський рятувальник Андрій Скрипка про роботу у ДСНС
17:13
Чисельність населення в Україні
Окупація та еміграція під час війни зменшили населення України на 10 мільйонів людей, - ЗМІ
17:07
Один із двох затриманих у Харкові громадян Грузії, що вчинили розбійний напад на мати військового
"Де золото і долари?" На Харківщині розбійники з Грузії вдерлися до 89-річної матері воїна, організатор злочину - українець
16:40
Зеленський
Коли будуть спільні з США та Європою напрацювання щодо гарантій безпеки: заява Зеленського
16:37
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Пендзин: Путін у вересні поїде до Китаю просити грошей на війну - це і буде Рубікон
16:08
OPINION
блог Сергій Кузан
В Європі є лише одна армія, яка знає, як воювати – і це українська
16:02
Оновлено
Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондарь
15:42
Хмарна погода
Температура повітря спекою не дошкулятиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду на День Незалежності
15:17
На Донеччині загинула 69-річна волонтерка з Великої Британії: її тіло не можуть вивезти із зони бойових дій
15:04
Ексклюзив
Україна українці
Стан українського суспільства зараз – дезорієнтація, - аналітик Бєлєсков
14:35
Майдан Незалежності
На День Незалежності в Києві не працюватиме станція метро "Майдан Незалежності": але лише до обіду
14:03
OPINION
Під гарантіями безпеки можна розуміти все що завгодно
13:49
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський на День Прапора: "Ми свою землю не подаруємо окупанту"
13:13
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Опір українців агресії РФ для багатьох політиків Європи є проблемою, - політолог Магда
13:00
Інтерв’ю
Микола Бєлєсков: Росія досі грає на виснаження, а Захід не показує готовності до довгої конфронтації
12:51
Росія атакувала Україну ударними дронами: на Дніпровщині загинув чоловік, є поранені, в Києві впав дрон
12:39
Китай
Китай готовий відправити миротворців в Україну, але є умова, - Welt
12:03
Партнерський матеріал
Кожен четвертий українець користується криптовалютою: як навчає Financial Freedom Academy. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
12:03
Ексклюзив
телефон
На ТОТ росіяни активно впроваджують власний месенджер, який може неконтрольовано вмикати камеру, - журналістка Вірлич
12:00
OPINION
Трамп має бути на зустрічі Зеленського з Путіним
11:40
МЗС Латвії підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди державних свят в Україні
11:31
Інтерв’ю
На фото: залишки російської військової техніки на вулицях Бучі, березень 2022 року
Аркадій Міл-Ман, Семен Гольдін: історія насильства російського солдата — від єврейських погромів до Бучі
11:28
Ексклюзив
У Бучі з нагоди Дня прапора підняли синьо-жовтий стяг
У Бучі з нагоди Дня прапора підняли синьо-жовтий стяг: гімн заспівав Тарас Тополя
10:22
Ексклюзив
Трамп і Путін
Путін кожного разу просто виставляє Трампа дурнем, - Рибачук
10:10
Кіт Келлог
Келлог прибуде до України з дводенним візитом, - ЗМІ
Більше новин
