Українська військова хустка
Кілька років тому я дізнався про такий різновид батального мистецтва, як War Rug - військовий килим
Такі килими на продаж або для себе роблять в Афганістані та Пакистані, зображують на них військових та зброю, іноді досить сучасну. Ось як на килимі з зображенням дронів, яке було надруковано на сторінках NYT у 2019 році.
Фото: NYT, Facebook Андрія ЯніцькогоЦе культурне явище набуло такої популярності, що у світі з'явилися колекціонери військових килимів, деякі килими потрапили у поважні музеї, а мистецтвознавці тепер дискутують, чи є килими з сучаснішими зразками зброї аутентичними, чи це просто ефект комерціалізації.
Тоді я роздивлявся ці килими та думав, наскільки ж ці суспільства травмовані багаторічною війною, що це знайшло відображення навіть у таких творчих проявах широких мас. Тепер я бачу те саме в нас.
Гортаю сайт Dodo Socks і бачу там хустку Mantra із зображенням автоматів та мертвих ворогів. Або ось хустина з Latona із зображенням F16, щоб нагадати світу про брак сучасних літаків у ЗСУ.
Фото: Dodo SocksДивлюся на ці хустки та краще розумію біль та надії у зображеннях на килимах афганців та пакистанців. Колись вони мені видавалися дивними та екзотичними, тепер мені дивними здаються мешканці мирних країн, які не дивляться вгору і не помічають війну поруч з собою.
А ще радію, що українці можуть зображувати не тільки зразки іноземної зброї, що маємо багато власних розробок, які роблять смерть ворогам та захищають життя друзів.
P.S. Де купити хустку з зображенням БПЛА Лютий, "Богдани", ракети "Нептун", АНів? Дуже хочеться мати. Для колекції.
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