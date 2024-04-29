Такі килими на продаж або для себе роблять в Афганістані та Пакистані, зображують на них військових та зброю, іноді досить сучасну. Ось як на килимі з зображенням дронів, яке було надруковано на сторінках NYT у 2019 році.

Фото: NYT, Facebook Андрія Яніцького

Тоді я роздивлявся ці килими та думав, наскільки ж ці суспільства травмовані багаторічною війною, що це знайшло відображення навіть у таких творчих проявах широких мас. Тепер я бачу те саме в нас.

Це культурне явище набуло такої популярності, що у світі з'явилися колекціонери військових килимів, деякі килими потрапили у поважні музеї, а мистецтвознавці тепер дискутують, чи є килими з сучаснішими зразками зброї аутентичними, чи це просто ефект комерціалізації.

Гортаю сайт Dodo Socks і бачу там хустку Mantra із зображенням автоматів та мертвих ворогів. Або ось хустина з Latona із зображенням F16, щоб нагадати світу про брак сучасних літаків у ЗСУ.

Фото: Dodo Socks

Дивлюся на ці хустки та краще розумію біль та надії у зображеннях на килимах афганців та пакистанців.

А ще радію, що українці можуть зображувати не тільки зразки іноземної зброї, що маємо багато власних розробок, які роблять смерть ворогам та захищають життя друзів.

P.S. Де купити хустку з зображенням БПЛА Лютий, "Богдани", ракети "Нептун", АНів? Дуже хочеться мати. Для колекції.