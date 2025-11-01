Трикутник, бо з одного боку — червоні московити, з другого — білі московити, а з третього — поляки. Два маленьких нюанси: тодішнє НАТО (Антанта) підтримувало не нас, а білих московитів, які воювали у тому числі проти нас. А з поляками (яких теж підтримувала Антанта) у нас тоді була війна за Галичину.

Смерті — бо армія затиснута ворогами з трьох сторін, без тилу, без будь-якої зовнішньої підтримки, знекровлена двома роками війни на всі фронти (до цього варто додати ще три роки Першої світової, більшість почала воювати ще тоді). До всіх бід — катастрофічна епідемія тифу, викликана у тому числі повною відсутністю будь-яких ліків, взяти яких було ніде. Червоний Хрест теж не допоміг.

І у цей момент кістяк армії (тобто ті, хто ще може самостійно ходити) розпочинає Перший Зимовий Похід по тилах ворога, доходить до Дніпра, здійснює одну з найуспішніших рейдових операцій в історії війн. І показує всім — Армія жива, Україна жива.

Потім ще був Другий Зимовий Похід, партизанська і підпільна боротьба, УВО, ОУН, УПА. Але то вже інша історія та інша епоха.

Я згадую про Трикутник Смерті, щоб нагадати та усвідомити, що ми пройшли великий шлях як нація за ці сотню років. Попри все.