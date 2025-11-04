Є хтось, хто наважиться сказати просте, але потрібне слово — "ні"?

Президент не має права змушувати уряд реалізовувати популістичні ідеї, тим більше тоді, коли в держави катастрофічний дефіцит бюджету і ми знаходимося у брутальній війні за виживання... Ми просимо допомогу у партнерів, розуміючи, що навіть за найоптимістичніших прогнозів коштів вистачить лише до весни 2026 року. І в цей момент влада вирішує гратися у чергову щедрість — за гроші, яких немає.

УЗ-3000: Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені? Під акомпанемент Банкової з бюджету Києва забрали 8 мільярдів гривень, прикриваючись реальними потребами Укрзалізниці та Сил оборони. А тепер ці кошти хочуть використати на черговий PR-продукт: президент вирішив, що кожен українець має мати можливість у 2026 році проїхати безплатно 3 тисячі кілометрів Укрзалізницею.