УЗ-3000: Це не турбота — це цинічна маніпуляція
Мені справді хочеться зрозуміти: чи є в уряді України бодай одна людина, здатна думати головою, а не бездумно виконувати забаганки "найвеличнішого" керівника?
Є хтось, хто наважиться сказати просте, але потрібне слово — "ні"?
Президент не має права змушувати уряд реалізовувати популістичні ідеї, тим більше тоді, коли в держави катастрофічний дефіцит бюджету і ми знаходимося у брутальній війні за виживання...
Ми просимо допомогу у партнерів, розуміючи, що навіть за найоптимістичніших прогнозів коштів вистачить лише до весни 2026 року. І в цей момент влада вирішує гратися у чергову щедрість — за гроші, яких немає.
Читайте також: УЗ-3000: Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені?
Під акомпанемент Банкової з бюджету Києва забрали 8 мільярдів гривень, прикриваючись реальними потребами Укрзалізниці та Сил оборони. А тепер ці кошти хочуть використати на черговий PR-продукт: президент вирішив, що кожен українець має мати можливість у 2026 році проїхати безплатно 3 тисячі кілометрів Укрзалізницею.
Це не допомога людям — це черговий постріл у власну державу.
Це не турбота — це цинічна маніпуляція.
І найстрашніше — що в уряді, видно, вчергове ніхто не має мужності сказати правду: цього не можна робити.
Про авторку: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Біла Церква
