Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Вбивство Кірка відкрило для Дональда Трампа кілька шляхів
OPINION

Вбивство Кірка відкрило для Дональда Трампа кілька шляхів

Віталій Портников
12 вересня, 2025 п'ятниця
06:53
Погляд

Кожне політичне вбивство важливе не лише жертвою, але й наслідками. Тим, як воно буде використане

Зміст

Горст Вессель, молодий нацистський штурмовик і поет, не був ключовою фігурою у партії Гітлера. Але його смерть стала приводом для створення нацистської ікони й хвилі подальших репресій — не лише проти комуністів, яких звинуватили у вбивстві, а проти всіх інакодумців.

Сергій Кіров, на відміну від Весселя, був помітною постаттю в більшовицькому середовищі. Його поява у керівництві  символізувала остаточну перемогу Сталіна над опонентами й перетворення Політбюро на слухняну зграю  прихильників. Але вбивство Кірова використали для масових репресій у масштабах усього суспільства.

У цих історіях політичний мотив не завжди був очевидним. Вессель не платив за квартиру господині та постійно конфліктував з нею. Кірова застрелив чоловік його коханки. Але для диктатур це не мало жодного значення. Важливо було інше: можливість інструменталізувати смерть, перетворити вбивство  на привід для державного терору.

Вбивство Кірка відкрило для Дональда Трампа кілька шляхів. Він може використати трагедію для консолідації суспільства, для єдності у боротьбі з радикалізацією. Але водночас має і можливість створити власну «ікону» — символ, який виправдовує нові нападки на опонентів, переведення суспільної дискусії з його політичних провалів на пошук злочинців.

Не маю жодних сумнівів: Трамп обере саме другий шлях. Історія свідчить, що політики його типу завжди обирають саме його.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

Теги:
Новини
Світ
Кримінал
політика
Дональд Трамп
США
