Судячи з останніх заяв Зеленського, Ліндсі Грема та багатьох інших — ця заява може містити дуже предметні речі про РФ.

Перше — це "потік зброї", про який згадав Грем.

Попри те, що всі говорять тільки про Patriot, насправді є купа наступального озброєння, яке ми потребуємо. Це далекобійні ракети для F16, Himars, танки, гелікоптери, і дуже багато видів озброєння, яке Байден боявся давати нам.

Хто за це заплатить — нам не принципово. Трамп домігся збільшення оборонних бюджетів членів НАТО, в тому числі й на підтримку України.

Друге — це санкції та російські активи. Трамп може заявити про нові санкції та конфіскацію активів. Щодо другого — то тут є момент, оскільки під ці активи вже були обіцяні 20 млрд дол. від США, а самих активів в них до 5 млрд дол. З усім тим — це буде нова санкційна історія — не байденівська, коли озвучували грізно, а за фактом був пшик.

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Однак, хоча я був одним з небагатьох, хто стверджував неминучий розворот Трампа проти Путіна, я вважаю, що "велика заява" буде ... всього лише ще одним залякуванням Путіна. Я думаю, що Трамп ще раз закличе його припинити вогонь і почати повноцінний мирний процес, або і тут він буде перелічувати все те, що було описано вище.

Це не так приємно, як в першому випадку, але подібна заява не буде мати "великого" значення ні для Путіна, ні для нас. Для Кремля трампівські лякалки втратили силу, інакше б Путін не послав його в телефонному дзвінку. Для нас ці погрози теж не мають особливого значення, оскільки розблокування озброєння вже відбулось і питання тільки в масштабах постачання та хто платить.

Процес руху в наш бік уже йде та буде набирати обертів, незалежно від того що скаже Трамп. Бо підтримка нас є об'єктивною реальністю, і єдино можливим вибором. Питання тільки в тому, наскільки масштабна буде ця підтримка і тиск на РФ, бо саме від відповіді на це питання і залежить строк завершення війни.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист