Вето Угорщини: чи у всьому винен Орбан?
Deutsche Welle цитує неназваних посадовців Єврокомісії, що у ЄС "не знайшли" способу обійти "вето Угорщини" на початок переговорів з Україною по "кластерах" Acquis communautaire, фактично вступу в ЄС
Мовляв, "почекаймо до квітня наступного року — може, в Угорщині влада зміниться".
Це при тому, що іще влітку посадовці європейських структур, так само анонімно, казали (зокрема й провідним українським журналістам), що спосіб обійти вето Угорщини існує. Колеги з парламентів різних країн ЄС казали про це і мені. При тому варіанти шукали й пропонували давно. Була б воля.
Що змінилось з літа, з сезону "перед європейськими відпустками"?
Відповідь очевидна. Спроба ОПи підпорядкувати антикорупційні органи та надурити при цьому ЄС.
На позір нібито "проїхали". Партнери удають, що купились на історію про "оно само", і про "виправлення помилки". Але осад залишився.
Ба більше: стали руба інші питання, про які досі говорили здебільшого за зачиненими дверима.
- І про проблеми з демократією, не повʼязані з воєнним станом. Зокрема, тиск на опозицію, "санкції" проти Порошенка, неправомірні обмеження парламентарів.
- І про обмеження свободи слова, не обумовленні потребами війни. Зокрема, "марафон", телеграм-кампанії ненависті та відключення незалежних від влади каналів.
- І про проблеми верховенства права, використання правоохоронних органів для внутрішньополітичних розправ та бізнес-конкуренції…
Словом, усе за текстом вересневої Резолюції Європарламенту, статей у Poltico, The Economist та інших виданнях…
Читайте також: Пересторога від дурниць. У владі начебто затіяли... позбутися парламенту
Шкода, що ОПа в цій ситуації побачить лише нагоду списати провал євроінтеграції на угорців.
Але ж є інший шлях.
- Розгорнути дипломатичний тиск на Угорщину — як це вдавалося до 2019, коли Орбан не заважав ані ратифікації Угоди про асоціацію, ані безвізу. Залучити до цього всі можливості парламентської дипломатії (нагадаємо, що зустріч Орбана з Порошенком, який якраз є одним із найкращих перемовників, влада зірвала).
- Включити положення Резолюції ЄП до Програми дій уряду, до бюджету, підпорядкувати потребам оборони і євроінтеграції всю діяльність влади. Очевидно, згорнути тиск на опозицію, повернутись до "воєнної єдності".
- Як запоруку такої єдності — сформувати коаліцію національної єдності та професійний Уряд національного порятунку, про які вже давно говорять експерти.
Але ж усе це — для країни, а не для ОПи.
Тому — готуємось сварити Орбана і продовжувати, як є. Доки є можливості… Хоч скоро не буде.
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
