Мовляв, " почекаймо до квітня наступного року — може, в Угорщині влада зміниться ".

Це при тому, що іще влітку посадовці європейських структур, так само анонімно, казали (зокрема й провідним українським журналістам), що спосіб обійти вето Угорщини існує. Колеги з парламентів різних країн ЄС казали про це і мені. При тому варіанти шукали й пропонували давно. Була б воля.

Що змінилось з літа, з сезону "перед європейськими відпустками"?

Відповідь очевидна. Спроба ОПи підпорядкувати антикорупційні органи та надурити при цьому ЄС.

На позір нібито "проїхали". Партнери удають, що купились на історію про " оно само ", і про " виправлення помилки ". Але осад залишився.

Ба більше: стали руба інші питання, про які досі говорили здебільшого за зачиненими дверима.

Словом, усе за текстом вересневої Резолюції Європарламенту, статей у Poltico, The Economist та інших виданнях…

Шкода, що ОПа в цій ситуації побачить лише нагоду списати провал євроінтеграції на угорців.

Але ж є інший шлях.

Але ж усе це — для країни, а не для ОПи.

Тому — готуємось сварити Орбана і продовжувати, як є. Доки є можливості… Хоч скоро не буде.

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

