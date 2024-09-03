Вибори у Німеччині: популізм стає нормальністю Європи
Вибори у двох східнонімецьких федеральних землях — Саксонії та Тюрингії — на цих вихідних не цікаві на широкий загал, ну відбулися і добре, це ж не національні
Однак вони є символом зміни та епох в європейській політиці — для нас символом і відверто поганим.
У Тюрингії майже половину голосів отримали партії, які категорично виступають проти допомоги Україні — Альтернатива для Німеччини та партія Сари Вагенкнехт. В Саксонії дещо менше, але не набагато.
Партії урядової коаліції отримали жалюгідні результати, опозиція в обличчі християнських демократів нічим особливим не здивувала.
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Тепер питання в тому, хто сформує земельні коаліції й чи взагалі це можливо, але для нас ці вибори підтвердили два виклики.
Перший — складність не просто збільшення, а й утримання німецької мілітарної допомоги. Тепер вже ні в кого немає сумніву, що зменшення цієї допомоги наступного року не є результатом лише бюджетного дефіциту — це є реакція на зміни у внутрішньополітичних розкладах, зростання ваги проросійських популістів і відповідно зменшення маневру в урядової коаліції, якщо цей маневр в неї взагалі є.
Але є і довгостроковий виклик — Німеччина стала останньою великою європейською країною, де партії мейнстриму 20 століття — християнські, ліберальні та соціал-демократи, а також зелені — вже не визначають політику, як раніше.
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Натомість популісти — ліві, праві й просто без напрямку — здатні вигравати вибори та пропонувати свої прості рішення. Це матиме колосальний вплив на процес нашої євроінтеграції — її умови та терміни, який ми поки що навіть нездатні уявити. Але можна вже уявити кількість зусиль та грошей, які РФ залучили, щоб зупинити й зламати наш шлях до ЄС.
З "позитивними", тобто проукраїнськими популістами маємо навчитися працювати, на "негативних" - проросійських маємо знайти важелі, краще зіткнути їх з іншими популістами. Європа вже ніколи не буде такою, як раніше, популізм — це нова нормальність і ми маємо знайти на це відповідь. Ціна — наш шлях до ЄС.
Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України
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