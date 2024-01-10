Виборів у сучасних умовах в Україні бути не може
Сьогодні The New York Times опублікувало матеріал про вибори у світі й дезінформацію. В контексті виборів видання згадало Україну
Цьогоріч вибори плануються у 81 країні (Росію, де планується перепризначення воєнного злочинця, не враховуємо) та охоплять половину населення світу. Формально в Україні теж мають відбутися вибори глави держави, а парламентські мали пройти ще торік.
Виборів у сучасних умовах в Україні бути не може. Це моя послідовна позиція. Їх проведення підірве легітимність влади.
Забезпечити демократичність, вільне волевиявлення, змагальність, свободу слова і право обирати та бути обраним під час цієї фази війни нереально.
На питання про легітимність Президента України та чинного складу парламенту моя відповідь — однозначно так. Це базові положення Конституції.
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Чи будуть наші вороги підривати таку легітимність? Вони кинуть на це всі свої можливості, особливо в міжнародних справах, щоб завдати максимум шкоди підтримці України.
Тому слід уже зробити декілька юридичних і політичних кроків: прийняти постанову Верховної Ради про підтвердження принципу безперервності влади, легітимність президента і парламенту та непроведення виборів президента у 2024 році. Внести зміни до Виборчого кодексу щодо виборів президента, звернутися до Конституційного Суду з поданням про розʼяснення щодо легітимності Президента України, доручити закордонним установам пояснити всьому світу, що у нас вся влада законна і легітимна.
І робити це потрібно вже.
Про автора. Арсеній Яценюк, український політик, експрем'єр-міністр України
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