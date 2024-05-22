Не розумію, з яких міркувань могла народитися безугла ідея "Дія.Канали" замість Телеграм

Це за своїм призначенням абсолютно різні ІТ-продукти.

Телеграм – це росіянський незахищений месенджер, об’єднаний з функціями соцмережі (канали). З купою "забороненого контенту" та переповнений російською дезінформацією.

"Дія" – це додаток для онлайн-ідентифікації громадян та надання державних електронних послуг. Заодно засіб електронного слідкування та проведення маніпулятивних "виборів у смартфоні", але це непублічне призначення.

Телеграм декларує приватність в Інтернеті та захист персональних даних (насправді ні).

У "Дії" все строго навпаки: максимальна ідентифікація користувача та збір великої кількості персональних даних (яка вона "не зберігає", але однозначно обробляє та використовує).

Що автори цієї д.., ммм, дивної ініціативи побачили у них спільного?

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Підозрюю, що світлою стороною ідеї було відфільтрувати розповсюдження справжніх новин від росіянського ІПСО. Типу, щоб неможливо було публікувати щось анонімно, а лише після ідентифікації через Дію, так? Логічно припустити, що читачі та коментатори також мусять бути ідентифікованими.

Просто нагадаю, що привабливість Інтернету полягає у його неконтрольованості, свободі розповсюдження інформації, приватності, анонімності. Саме тому люди йдуть в Інет – знайти альтернативні думки та висловити свої, не боячись переслідування.

Що ж пропонують дивні "волонтери": тотальний контроль, нуль приватності, нуль анонімності, ніяких оцих ваших аватарів, ніків та закритих профілів. Усі ходи записуються, а порушення свободи слова та прав людини захищаються "постійною якісною модерацією" - щоб не писали там зради всякої, про корупцію влади, наприклад. До авторів деяких коментів оперативно виїжджає чорний воронок, одразу з повістками.

Згідно з задумом, Дія-Канали видають лише офіційну позицію офіційних джерел. Так це вже є. Телемарафон називається. Просто молодь взагалі не дуже дивиться телевізор, тому треба зробити "телемарафон у смартфоні". Йти до клієнта, так би мовити. Цілком у дусі Мініцифри. Цікаво, чи співпрацює ГОшка авторів ідеї з МЦТ і чи отримує/отримає гранти, виділені за їхньою вказівкою.

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Та й загалом, регулярно вигулькні заклики "створити вітчизняний аналог" месенджера, соцмережі, операційної системи – безглузда утопія. Для цього необхідні роки та мільярди доларів. І цей продукт має бути міжнародним – для усіх країн, не лише для України, інакше немає перспектив повернути витрачені кошти. І вкладати їх має приватний бізнес, а ніяк не кошти платників податків, бо це буде 100% розпил. Навіть успішні та популярні транснаціональні проєкти мають серйозні проблеми з фінансуванням. Чи є такі філантропи у сучасній Україні? Сумніваюся.

Тому сміливо вангую черговий провал чергового прожекту. Тому що подібне вже було, і не раз. "Освоїли" грант – і розбіглися. Ну, не злетіло, що поробиш. Пошукаємо нову "революційну ідею" під новий попил.

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Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

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