Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Влада мріє про єдиний телемарафон у смартфоні
OPINION

Влада мріє про єдиний телемарафон у смартфоні

Костянтин Корсун
22 травня, 2024 середа
08:00
Погляд Костянтин Корсун

Згідно з задумом, Дія-Канали видають лише офіційну позицію офіційних джерел. Так це вже є. Телемарафон називається

Зміст

Не розумію, з яких міркувань могла народитися безугла ідея "Дія.Канали" замість Телеграм

Це за своїм призначенням абсолютно різні ІТ-продукти.

Телеграм – це росіянський незахищений месенджер, об’єднаний з функціями соцмережі (канали). З купою "забороненого контенту" та переповнений російською дезінформацією.

"Дія" – це додаток для онлайн-ідентифікації громадян та надання державних електронних послуг. Заодно засіб електронного слідкування та проведення маніпулятивних "виборів у смартфоні", але це непублічне призначення.

Телеграм декларує приватність в Інтернеті та захист персональних даних (насправді ні).

У "Дії" все строго навпаки: максимальна ідентифікація користувача та збір великої кількості персональних даних (яка вона "не зберігає", але однозначно обробляє та використовує).

Що автори цієї д.., ммм, дивної ініціативи побачили у них спільного?

Читайте також: Як "Дію" перетворюють на цифрового шпигуна

Підозрюю, що світлою стороною ідеї було відфільтрувати розповсюдження справжніх новин від росіянського ІПСО. Типу, щоб неможливо було публікувати щось анонімно, а лише після ідентифікації через Дію, так? Логічно припустити, що читачі та коментатори також мусять бути ідентифікованими.

Просто нагадаю, що привабливість Інтернету полягає у його неконтрольованості, свободі розповсюдження інформації, приватності, анонімності. Саме тому люди йдуть в Інет – знайти альтернативні думки та висловити свої, не боячись переслідування.

Що ж пропонують дивні "волонтери": тотальний контроль, нуль приватності, нуль анонімності, ніяких оцих ваших аватарів, ніків та закритих профілів. Усі ходи записуються, а порушення свободи слова та прав людини захищаються "постійною якісною модерацією" - щоб не писали там зради всякої, про корупцію влади, наприклад. До авторів деяких коментів оперативно виїжджає чорний воронок, одразу з повістками.

Згідно з задумом, Дія-Канали видають лише офіційну позицію офіційних джерел. Так це вже є. Телемарафон називається. Просто молодь взагалі не дуже дивиться телевізор, тому треба зробити "телемарафон у смартфоні". Йти до клієнта, так би мовити. Цілком у дусі Мініцифри. Цікаво, чи співпрацює ГОшка авторів ідеї з МЦТ і чи отримує/отримає гранти, виділені за їхньою вказівкою.

Читайте також: Чи звільнять "Вікторію ШІ" з МЗС?

Та й загалом, регулярно вигулькні заклики "створити вітчизняний аналог" месенджера, соцмережі, операційної системи – безглузда утопія. Для цього необхідні роки та мільярди доларів. І цей продукт має бути міжнародним – для усіх країн, не лише для України, інакше немає перспектив повернути витрачені кошти. І вкладати їх має приватний бізнес, а ніяк не кошти платників податків, бо це буде 100% розпил. Навіть успішні та популярні транснаціональні проєкти мають серйозні проблеми з фінансуванням. Чи є такі філантропи у сучасній Україні? Сумніваюся.

Тому сміливо вангую черговий провал чергового прожекту. Тому що подібне вже було, і не раз. "Освоїли" грант – і розбіглися. Ну, не злетіло, що поробиш. Пошукаємо нову "революційну ідею" під новий попил.

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
цензура
Технології
Дія
Читайте також:
Радбез ООН
21 травня, 2024 вiвторок
Радбез ООН відхилила висунутий РФ проєкт резолюції про нерозповсюдження зброї в космосі
Дональд Туск
21 травня, 2024 вiвторок
"Справа дуже серйозна": Туск заявив, що спецслужби арештували людей, яких підозрюють у диверсіях на користь РФ
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
20 травня, 2024 понедiлок
Усика після бою з Ф'юрі відсторонили від боксу до липня
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.55
    Купівля 39.55
    Продаж 40.06
  • EUR
    Купівля 42.86
    Продаж 43.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
22 травня
08:18
електроенергія
На київській Оболоні частково немає світла: причина
08:02
Марі-Агнес Штрак-Циммерман
У бундестазі розкритикували Шольца та Макрона через недостатню кількість допомоги для України
07:59
Пожежа на Київщині
На Київщині увечері загорівся приватний будинок: загинули 3 людини, серед них - дитина
07:43
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
РФ вивела у Чорне море 3 військові кораблі, в Азовське - один: чи є серед них ракетоносії
07:36
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
У Пентагоні відреагували на заклики України дозволити бити американською зброєю по території РФ
07:30
втрати окупантів
Засіб ППО, 41 артсистема та 1300 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
07:28
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
Нічна атака РФ: українська ППО знищила усі 24 російські "шахеди"
07:22
Джо Байден
Байден і Трамп перемагають на праймериз в Орегоні
07:11
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росіяни атакували енергооб'єкти Шостки й Конотопа: Суми були знеструмлені
06:55
Анонс
Баєр, Байєр, Ліга Європи
"Аталанта" - "Баєр": де та коли дивитися фінал Ліги Європи
06:52
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Міністра оборони Італії знову госпіталізували: причина
06:40
Дональд Туск
Туск звинуватив РФ у спробах незаконного переправлення тисяч мігрантів до Європи
06:32
Путін
Кремль продовжує залякувати світ ядерною зброєю: ISW назвав мету РФ
06:18
Артилерія ЗСУ
Українські артилеристи мають достатню кількість снарядів для відбиття атак на Харківщині, - Reuters
05:55
Білий дім
Конгресмени-республіканці критикують Білий дім за військову допомогу Гаїті, яку можна було б надати Україні
04:59
Фінляндія, кордон з РФ
У Фінляндії заявили, що закон про боротьбу з міграцією не пов'язаний з відкриттям кордону з РФ
03:18
Ентоні Блінкен
Адміністрація Байдена співпрацюватиме з Конгресом, щодо потенційних санкцій проти МКС
03:05
США занепокоєні виведенням РФ на низьку навколоземну орбіту супутника, який, імовірно, є зброєю
02:47
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Ізраїль оновив плани наступу на Рафах згідно з вимогами США
02:07
Венеціанська комісія
Венеційська комісія закликала владу Грузії скасувати закон про "іноагентів"
01:44
Біньямін Нетаньягу
"Ми зобов'язані це зробити": Норвегія пообіцяла заарештувати Нетаньягу, якщо МКС випише ордер
01:32
Китай та росія
Росія імпортує 70% машинного обладнання і 90% мікроелектроніки з Китаю, - Блінкен
01:17
Оновлено
Україна - Євросоюз
У Єврокомісії розповіли, коли Україна отримає першу виплату із заморожених активів РФ
00:52
конгрес США
У конгресі США закликали Пентагон дозволити Україні бити американською зброєю по території РФ
00:25
Збірна Швеції з хокею
Визначилися усі чвертьфіналісти чемпіонату світу - 2024 з хокею
2024, вiвторок
21 травня
23:55
Гаррі Кейн (праворуч), Україна - Англія
Євро-2024: Саутгейт залишив поза заявкою Англії сімох віцечемпіонів Європи
23:26
Оновлено
ЗСУ
На фронті за добу відбулося 94 бойових зіткнення, найгарячіше - на Покровському напрямку
23:05
росія прапор занепад
Росія вирішила в односторонньому порядку змінити кордони з Литвою і Фінляндією у Балтійському морі
22:32
Лауреаткою премії Георгія Ґонґадзе - 2024 стала Тетяна Трощинська
21:49
ТЦК
В Україні в тестовому режимі запрацювала електронна черга до ТЦК
21:48
Михайло Мудрик та Маурісіо Почеттіно (праворуч)
"Челсі" звільнив Почеттіно з посади головного тренера
21:25
Оновлено
Такер Карлсон
Команда ексведучого Fox News Карлсона, який брав інтерв'ю у Путіна, спростувала запуск його шоу на телебаченні РФ
21:23
Ексклюзив
імітація ядерного вибуху
Якщо РФ перейде червону лінію з ядерною зброєю, то інші країни не залишаться осторонь, - дипломат Чалий
20:57
Розстріл мирних жителів у прикордонному Вовчанську
Росіяни розстріляли у Вовчанську трьох цивільних, які намагались евакуюватися
20:45
Володимир Зеленський
Найскладніше на трьох напрямках на Донеччині: Умєров, Сирський та Баргилевич доповіли Зеленському про ситуацію на фронті
20:35
Ексклюзив
Defence Express: Щоб бити по РФ, Україні потрібно створити розвідувальні можливості
20:26
Тоні Кроос
Зірковий футболіст "Реалу" Тоні Кроос оголосив про завершення кар'єри
20:22
Аналітика
Сергій Згурець
Інтрига ураження ракетоносія "Циклон": боєздатних кораблів у ЧФ РФ стає все менше й менше. Колонка Сергія Згурця
20:13
військовий квиток, мобілізація
Українців, які знялися з військового обліку через виїзд за кордон, зобов'язали до 16 червня особисто з'явитися до ТЦК
20:05
Близький Схід Ємен нафта
Індія у квітні збільшила імпорт нафти з РФ до максимального показника за 9 місяців, - Reuters
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV