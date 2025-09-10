Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Вночі росіяни атакували Польщу, а влучили у Трампа

Микола Княжицький
10 вересня, 2025 середа
14:06
Погляд

Сьогоднішня атака дронами проти Польщі, схоже, щось змінила у сприйнятті війни

Зміст

Для початку — відомий факт. Уперше російська ракета атакувала польську територію наприкінці 2022 року. Відтоді ракети й дрони неодноразово порушували повітряний простір Польщі. Але весь цей час Польща ЖОДНОГО разу не збивала такі цілі. І ЖОДНОГО разу в заявах польських посадовців не звучало, що це була саме російська зброя

Напевно, для когось це могло здаватися дивним: російські ракети та дрони регулярно атакують твою країною з десятками тонн вибухівки, а держава ніяк не реагує й не коментує.

Тому сьогоднішній твіт Дональда Туска справив ефект сенсації: "польський повітряний простір порушила величезна кількість російських дронів. Ті з них, які становили пряму загрозу, були збиті".

Якими будуть подальші кроки Польщі, поки складно сказати. За дипломатичним протоколом Варшава має викликати російського посла. Москва ж, у свою чергу, або муситиме перепросити за "випадковий заліт" своїх безпілотників, або ж почати перекладати провину — на Україну, британську розвідку чи навіть на самого Дональда Туска. 

Очевидно, що це провокація не стільки проти Польщі, скільки проти президента США Дональда Трампа. Путін відчуває себе настільки "історичною постаттю", що не вважає Польщу гідним партнером для діалогу. Тому можна сказати, що сьогодні вночі росіяни атакували Польщу, а влучили у Трампа.

Коли ти з пафосом відкриваєш Міністерство війни, постиш фото у стилі крутого рейнджера й демонструєш образ "глобального лідера", пропускати такі удари від "друга Владіміра" щонайменше принизливо. На удари по території НАТО адміністрація США буде змушена відповісти — навіть якщо робити цього їй зовсім не хотілося. І про це вже відверто пишуть американські політики: достатньо глянути нічні твіти конгресмена-республіканця Джо Вілсона, сенатора-демократа Діка Дурбіна та багатьох інших.

Але в першу чергу визначитися має сама Польща. Дев’ятнадцять важких ударних дронів у її суверенному повітряному просторі — це не "помилка маршруту". Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна ініціювала консультації з членами НАТО відповідно до статті 4 договору — у зв’язку із загрозою територіальній цілісності, незалежності або безпеці.

Прем’єр Дональд Туск заявив: Польща, як і всі члени Альянсу, має визнати, що це не локальний конфлікт в Україні, а повномасштабна війна Росії проти всього Заходу. І в Польщі має з’явитися розуміння, що Україна воює не лише за свою незалежність, але й за незалежність багатьох інших держав, включно з Польщею.

Оскільки подібна ситуація в історії НАТО виникла вперше, передбачити її наслідки складно. Що можна сказати із впевненістю — відсутність реакції НАТО на атаку проти держави-члена може зруйнувати Альянс як оборонний союз. І немає сумніву, що серед його членів немає жодного, хто не усвідомлює цієї загрози і хто хотів би допустити розвал НАТО саме зараз.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

