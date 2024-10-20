Росія. Інтерес Путіна полягає в живій силі. Попри велику кількість населення РФ, Путіну дуже непросто укомплектувати свою армію. Але найголовніше інше — Кремлю необхідно глибше втягувати союзників у свою війну.

КНДР. Диктатор Північної Кореї перед вторгненням у Південну отримує змогу "обстріляти" своїх солдатів у реальній війні. Можливо, отримує ще певну винагороду.

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Китай. Пекін отримує змогу поспостерігати за реакцією Вашингтона та його союзників, щоб зрозуміти, до яких меж можна тиснути на США і партнерів. Хороший новенький краш-тест.

Китай хоче визначити межу, яку не варто долати. Й Пекін нічого не втрачає в такому випадку, а просто спостерігає.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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