Як Дуров допомагає Путіну боротися з національними рухами в Росії
Адміністрація Telegram закрила канал Комітету Інгуської Незалежності (КІН)
Цьому передувала кампанія дискредитації КІН з боку кремлівських пропагандистів. Закриття каналу КІН може бути повʼязане і з подіями в Дагестані.
Про що це говорить? Це ще раз говорить про те, що у Кремлі знають про небезпеку з Північного Кавказу та інших регіонів, населених "нєрускімі". В Інгушетії відбуваються періодичні збройні сутички місцевого підпілля з російськими окупантами. Події у Дагестані виходять з-під контролю. Дійшло до того, що під час останнього обміну РФ відмовилася забирати з України полонених дагестанців. Вже якийсь час росіяни не забирають тіла загиблих дагестанців, щоб не збурювати місцеве населення черговими похоронами загиблих в "СВО".
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Повертаючись до питання Тelegram, треба нагадати, що восени 2023 року під час акцій протесту в Дагестані Дуров або його куратори закрили канал "Утро Дагестана". Взимку під час масового протесту у Башкортостані була закрита низка каналів башкирського національно-визвольного руху.
Чи потрібні інші докази, що Тelegram працює в інтересах РФ, якщо цей сервіс завжди приходить на допомогу московським спецслужбам? Це тільки те, що на поверхні.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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