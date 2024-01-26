Коли взяв на себе неприємну, але вкрай необхідну місію пояснювати тиловому люду, чому та нащо потрібна масова мобілізація, отримуєш можливість ловити фідбеки та моніторити "вокс популі".

Пару днів тому мене віз молодий таксист. Пізнав як морду з ютубу, що озвучувала про мобілізацію. Ну, думаю, зараз знову почую яку-небудь версію жалюгідних виправдань ухилянта, аж раптом замість цього: "А що б Ви порадили – краще в "Кракен", в "Азов" чи до Третьої штурмової?". Отже, доходить, хай і з запізненням на рік, але головне що доходить.

А тільки що переконався, що напевно доходить дійсно до багатьох, і це вже стурбувало Росію.

Сидимо в кафе з побратимами, обговорюємо нагальні потреби їхніх підрозділів. На щастя, нас аж п’ятеро, а то ще хтозна-як би обернулось….

До кафе строєм заходять восьмеро здорових мужиків призовного віку, в супроводі однієї тітоньки типового "довколалаврського" вигляду. Досить грамотно перекривають вихід із зали, і під камеру починають провокувати:

"Це Ви по телевізору кажете, що всі українці мають воювати на неоголошеній війні?"

"Не я, а Конституція України" - відповідаю, і чую цілу палку промову сповнену російськими наративами.

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Банда ухилянтів виявляється називає себе "антикорупційними активістами" та "Ініціативою Київської міської територіальної громади з відновлення конституційного ладу", отак от ні більше і не менше.

Їх не влаштовує виявляється те, що "війна не оголошена" (а оголошення воєнного стану "це зовсім інше, і нікого не зобов’язує"), ну а далі просто ллється потоком кремлівське лайно у повному нефільтрованому вигляді – "цю війну ведуть ж*д*и з обох боків, бо і Пу і Зе саме вони, це організований ж*ами під проводом Зе геноцид етнічних українців", а всі хто закликає воювати за свою країну – "співучасники геноциду".

Виявляється, Київ не взяли за три дні не тому, що ми його боронили, а тому, і тільки тому, що "люди в чорних шляпах, які стоять довкола обох президентів, мали свої договорняки". А зараз навпаки – "війну можна закінчити за 5 днів, але оці самі в чорних шляпах тому заважають, бо то їхній бізнес та геноцид українців, щоб заселити ними спустошену землю".

Захищати нас, виявляється, повинні "ті, хто професійно служив у армії за наші гроші й отримував по півтора мільйона" (цікаво, хто це у ЗСУ колись отримував стільки? Чи то може за все життя?.. так і то не факт…).

Тітонька вставляє у загальний гнівний потік "захисників конституційного ладу та етнічної чистоти" сльозливі нотки про "діточок, які пішли на війну і там померли – так же ж не можна!". Ну, і звісно ж загальновідомий рефрен про "всіх женуть на м'ясо!".

В мене по ходу поцікавились етнічним походженням, довелось засмутити "расових борців" своїм козацьким родоводом, але моє очевидне твердження про незаконність самого цього запитання та тим більше прив’язки етнічного до політичного зустріло цілий набір "аргументів" в стилі "протоколів мудреців Сіону". І так, за підсумками "діалогу" мене визначено як "агента Хабаду" - треба буде на дозвіллі погуглити, що ж таке цей страшний Хабад, та скільки шекелів мені недоплачують.

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Коли зрозуміли, що навіть дуже знервовані ними бійці (а дехто з хлопців пару днів як приїхав на ротацію і таки сильно "смикався") все ж не ведуться і не починають на камеру бійку, а лише словами пояснюють паскудам, що ті працюють на Москву, банда так само організовано вийшла з кафе з виглядом переможців.

Можна було б звести все до особистого: попередити друзів, що я точно не маю суїцидних намірів, а ворогів – що я слідкував за справою Стерненка і в разі чого також сподіваюсь бути виправданим.

Але справа тут значно більша за особисті "наїзди" на мене. Ми спостерігаємо вкрай небезпечне явище.

Русня серйозно налякалась, що ми зрештою зрушимо з місця воза мобілізації, і тоді "другій армії світу" таки настане давно омріяний кердик. І наразі для зриву мобілізації розкривають всю свою протухлу "кансєрву", та навіть більше – пробують пасивний спротив ухилянтів під проводом професійної агентури перетворити на реальний активний опір проти держави.

Ухилянт, який сидить безвилазно вдома або їздить у багажнику в панічному страху повістки, – то одне. А от бачена мною банда агресивних ухилянтів, впевнених у своєму праві та накачаних кремлівськими тезами, – зовсім інше.

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Перетворити панічні дрижаки ухилянтів на "кач" ситуації та на коливання, які розхитують основи держави – типово в стилі руснявої гібридної війни, вони на такому не одну зграю собак з’їли. Свого часу їхні попередники — більшовики — зробили у своїй же імперії жовтневий переворот значною мірою силами банд дезертирів та ухилянтів від Першої світової.

Тож це кучкування та інституалізація ухилянтів під командою професійних провокаторів та з дрімучою чорносотенною ідеологією – зовсім не те, що не варте уваги та "саме розсмокчеться".

Гугл на мій запит не знайшов "Ініціативи Київської міської територіальної громади з відновлення конституційного ладу", натомість видав "законопроєкт" під майже ідентичною назвою – "Постанова ВР України про відновлення конституційного ладу". Під "відновленням ладу" в проєкті мається на увазі повне та негайне відкриття кордону держави для всіх громадян. Автор законопроєкту – нардеп Дубинський, він же агент "Буратіно". "Совпадєніє? Нє думаю!" (с)

Ватна агентура, яка було зачаїлась на початку великої війни, підіймає голову весь останній рік, і тепер схоже має намір дати нам у тилу свій "паслєдній і рєшитєльний". Тут все так само, як на фронті, – або ми їх, або вони нас, третього варіанту нема.

Сподіваюсь, зачисткою цієї мерзоти негайно та рішуче займуться правоохоронні органи, в першу чергу, Служба Безпеки. А якщо раптом ні – маємо бути готові дати відсіч самі, всіма заходами, які застосовуються для перемоги у війні. Бо це таки війна, мої любі котики та зайчики, хай поки що й у київських кафешках...

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Про автора. Євген Дикий, науковець, військовий.

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