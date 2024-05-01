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OPINION

Якби Ататюрк чекав змін знизу...

Михайло Басараб
1 травня, 2024 середа
10:08
Погляд Михайло Басараб

Якщо очікувати на те, що зміни мають відбутися знизу, шановні, то вони не наступлять ніколи або через тисячу років спокійного життя

Нейробіолог Сергій Данилов, який вивчає вплив пропаганди на людський мозок, каже, що у своїх рішеннях ми зазвичай послуговуємося не раціональним, а усталеними в суспільстві шаблонами поведінки. Так диктує нам інстинкт самозбереження.

Це відповідь на питання у тривалій дискусії про те, як мають відбуватися зміни в Україні — знизу чи згори. Якщо очікувати на те, що зміни мають відбутися знизу, шановні, то вони не наступлять ніколи або через тисячу років спокійного життя.

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Якщо ж говорити про зміни реальні у досяжній перспективі, то немає іншого шляху, як задавати правильні шаблони поведінки згори. Тільки так воно щось вийде відносно скоро.

Якби Ататюрк чекав змін знизу, то не була б Туреччина такою, як ми її знаємо сьогодні. Її б, швидше за все, не було взагалі. Чому про тогочасну Туреччину? Бо приклад цього дива дуже близький для нас. Особливо зараз.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Туреччина
Війна з Росією
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