Нейробіолог Сергій Данилов, який вивчає вплив пропаганди на людський мозок, каже, що у своїх рішеннях ми зазвичай послуговуємося не раціональним, а усталеними в суспільстві шаблонами поведінки. Так диктує нам інстинкт самозбереження.

Це відповідь на питання у тривалій дискусії про те, як мають відбуватися зміни в Україні — знизу чи згори. Якщо очікувати на те, що зміни мають відбутися знизу, шановні, то вони не наступлять ніколи або через тисячу років спокійного життя.

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Якщо ж говорити про зміни реальні у досяжній перспективі, то немає іншого шляху, як задавати правильні шаблони поведінки згори. Тільки так воно щось вийде відносно скоро.

Якби Ататюрк чекав змін знизу, то не була б Туреччина такою, як ми її знаємо сьогодні. Її б, швидше за все, не було взагалі. Чому про тогочасну Туреччину? Бо приклад цього дива дуже близький для нас. Особливо зараз.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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