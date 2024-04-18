До 1950 року Сталін стримував Кім Ір Сена від вторгнення в Південну Корею.

СРСР боявся, що це спровокує збройну відповідь США.

Але до того — в 1948 році, США сцикливо забралися з Китаю і фактично подарували його Мао.

Хоча сам Мао Цзедун панікував, що американці своїм флотом та авіацією прикриють багаті південні міста (без яких він був би приречений на поразку) і самі втягнуться у війну.

І тому дуже обережно з'їдав рештки гоміньданівського Китаю на Півдні аж до 1949.

Американці ж слали йому запопадливі сигнали, що готові визнати комуністичний режим.

І навіть привселюдно виваляли в лайні свого колишнього союзника Чан Кайші, аби сподобатися Мао Цзедуну.

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1948 рік спровокував 1950 рік.

США показали Сталіну та Мао, що вони — слабаки.

І тому Сталін врешті дозволив Кім Ір Сену вдертися в Південну Корею.

В сухому залишку США все ж врятували Сеул, але при цьому поховали 40 тисяч американців.

Хоча до 1950 могли відкупитися грошима та радниками або ж обмеженим контингентом для демонстрації рішучості вв'язатися в бійку.

Всього лише три питання:

Яка країна в Європі стане Південною Кореєю після того, як впаде Україна? Скільки солдатів втратять США там, де можна обійтися зброєю, грошима та інструкторами? Чому вважають, що на граблях танцюють лише українці?

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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