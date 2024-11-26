Маємо обдумати, що зробити для зміцнення ЗСУ, незалежно від подій у США, - генерал-майор Бундесверу

Про це очільник спеціального штабу з питань України в міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдинг заявив під час перебування в Києві, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Є постійний процес обговорення того, як ми можемо заповнити прогалини (у підтримці, - ред.). Але я вважаю, що ми повинні ще більше зосередитися не лише на заповненні прогалин, а й на тому, що ми можемо зробити, щоб надати українським збройним силам та Україні позицію сили протягом наступних місяців, а не думати про те, що може статися, якщо підтримка США припиниться або зменшиться. Маємо обдумати, що ми можемо зробити для зміцнення українських збройних сил, незалежно від того, що відбувається в США. Є 27 європейських держав-членів. Є 31 країна-член НАТО, не враховуючи США. І я гадаю, що ми маємо певну економічну силу, і ми можемо розвинути певну політичну силу, і ми можемо активізувати наші зусилля", - сказав Фройдинг.

Він висловив сподівання, що у грудні, перед Різдвом, відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн" за участі представників адміністрації президента США Джо Байдена, який у січні складає повноваження.

"Я сподіваюся, що в грудні, перед Різдвом відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн" з адміністрацією Байдена, що йде у відставку. Я знаю, що ведуться дискусії щодо того, на яких рівнях може бути проведена зустріч формату "Рамштайн": на рівні лідерів чи на рівні міністрів оборони. Наша позиція полягає в тому, що ми дуже підтримуємо те, щоб ця зустріч відбулася офлайн, незалежно від того, на якому рівні. Ми переконані, що зустріч перед зміною адміністрації була б дуже корисною і дала дуже чіткий сигнал від країн-партнерів про те, що ми продовжуватимемо нашу підтримку, незалежно від того, що відбувається в США", - підсумував Фройдинг.