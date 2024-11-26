Депутат Європарламенту Глюксман закликав партнерів створити дієву коаліцію підтримки України

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми всі хочемо миру, але мир не означає поступитись тирану, який розпочав війну, чи кинути тих, хто чинить опір. Після перемоги Трампа у США ми чуємо, як лунає музика зречення і капітуляції, навіть у цій залі", - заявив Глюксман.

За його словами, Європа та США роблять недостатньо, щоб зупинити російську воєнну машину. Також він закликав відійти від показної одностайності та створити коаліцію держав, які робитимуть більше.

"Наступний тиждень визначить майбутнє нашого континенту. Нам потрібна коаліція тих держав, які готові більше підтримувати Україну. І те, що ми зробимо найближчими днями та тижнями, визначатиме наше майбутнє", - додав дипломат.