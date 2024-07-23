Якщо Трамп дасть зброю, всі інші пункти Джонсона втратять сенс
Джонсон робить правильну річ — намагається переконати Трампа не зачиняти з боку США двері в Європу
Мовляв, "мастіть собі голову, а я буду переписуватися записками з Сі, Путіним, Орбаном і іншими автократами", а натомість думати та залишатися провідним гравцем в демократичному клубі.
Якщо Трамп виграє і зробить те, що досі не зробив Байден: дасть дозвіл завдавати ударів на всю глибину території Росії, й такої зброї буде достатньо — всі інші пункти "плану Джонсона" втратять сенс.
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Щодо нашої позиції: проаналізуйте, бодай подивіться, якою і де була наша лінія фронту у лютому 2024 і де вона зараз, що робиться з виробництвом і постачанням зброї в ЗСУ, до чого спричинили політичні рішення з "рубання голів" військового керівництва ЗСУ, що відбувається з економікою (куди летить гривня і де зникло світло — це ще найменші наші проблеми).
Якщо вистачить терпіння і бажання подумати — тоді робіть висновки.
А краще — приєднуйтеся до лав ЗСУ.
Час казок телемарафонів давно минув…
Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт
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