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Головна Погляд Якщо Трамп дасть зброю, всі інші пункти Джонсона втратять сенс
OPINION

Якщо Трамп дасть зброю, всі інші пункти Джонсона втратять сенс

Володимир Омелян
23 липня, 2024 вiвторок
08:00
Погляд

Джонсон робить правильну річ — намагається переконати Трампа не зачиняти з боку США двері в Європу

Зміст

Мовляв, "мастіть собі голову, а я буду переписуватися записками з Сі, Путіним, Орбаном і іншими автократами", а натомість думати та залишатися провідним гравцем в демократичному клубі.

Якщо Трамп виграє і зробить те, що досі не зробив Байден: дасть дозвіл завдавати ударів на всю глибину території Росії, й такої зброї буде достатньо — всі інші пункти "плану Джонсона" втратять сенс.

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Щодо нашої позиції: проаналізуйте, бодай подивіться, якою і де була наша лінія фронту у лютому 2024 і де вона зараз, що робиться з виробництвом і постачанням зброї в ЗСУ, до чого спричинили політичні рішення з "рубання голів" військового керівництва ЗСУ, що відбувається з економікою (куди летить гривня і де зникло світло — це ще найменші наші проблеми).

Якщо вистачить терпіння і бажання подумати — тоді робіть висновки.

А краще — приєднуйтеся до лав ЗСУ.

Час казок телемарафонів давно минув…

Джерело

Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Дональд Трамп
Борис Джонсон
вибори у США
США
Велика Британiя
допомога США Україні
зброя для України
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