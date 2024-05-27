З України хочуть зробити закритий полігон?
Мене оце "надання дозволу на використання Україною зброї для оборони за межами її території" вже почало дратувати
З трьох причин:
По-перше: таке складається враження, що хтось спочатку "питає дозволу" в Москві, а потім надає Україні. Сподіваюся, помилкове…
По-друге: людей вбивають прямо зараз, коли немає жодних дозволів, які б призвели до ескалації (лише в Харкові за останні дні кілька десятків невинних жертв).
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По-третє: заборона у використанні наданих повністю відповідно до міжнародного права й правил експортного контролю озброєнь за межами території України лише підтверджує все ж таки хибний наратив, що з України хочуть зробити закритий полігон…
Сподіваюся, мої занепокоєння перебільшені, й ми побачимо превентивні удари по скупченню того російського атакувального угрупування, яке зараз збирається (за словами Президента України Володимира Зеленського) на кордонах України за 90 км на північний захід від Харкова.
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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