З трьох причин:

По-перше: таке складається враження, що хтось спочатку "питає дозволу" в Москві, а потім надає Україні. Сподіваюся, помилкове…

По-друге: людей вбивають прямо зараз, коли немає жодних дозволів, які б призвели до ескалації (лише в Харкові за останні дні кілька десятків невинних жертв).

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По-третє: заборона у використанні наданих повністю відповідно до міжнародного права й правил експортного контролю озброєнь за межами території України лише підтверджує все ж таки хибний наратив, що з України хочуть зробити закритий полігон…

Сподіваюся, мої занепокоєння перебільшені, й ми побачимо превентивні удари по скупченню того російського атакувального угрупування, яке зараз збирається (за словами Президента України Володимира Зеленського) на кордонах України за 90 км на північний захід від Харкова.

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Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

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