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OPINION

За провокаціями проти журналістів стоять Володимир Петров та Олег Татаров

Юрій Бутусов
18 січня, 2024 четвер
16:05
Погляд Юрій Бутусов

Президент Зеленський розв’язав війну проти свободи слова та демократії в Україні руками піарників та правоохоронців Януковича

Інформаційні провокації Офісу президента проти Юрія Ніколова, проти команди Бігус.інфо реалізовані завдяки залученню державних органів. Керівники держави використали владу для боротьби з представниками громадянського суспільства, які контролюють владу та проводять антикорупційні розслідування.

На дверях квартири Ніколова невідомі розклеїли листівки "Ухилянт". Бо саме "ухилянтами" назвав Ніколов керівництво України на одному з нещодавніх ефірів, і мав для цього всі підстави, наводив аргументи щодо ухилення влади від відповідальності в багатьох ситуаціях. Як відомо, президент Зеленський у 2014-2015 роках чотири рази уникнув повісток про мобілізацію та не став на облік у військкомат, як того вимагав закон. Очевидно, що провокація біля квартири Ніколова пов’язана саме з образою самого Зеленського на слова Ніколова.

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Тим більш обурливо, що президент Зеленський та Офіс президента не засудили провокації проти журналістів і, таким чином, мовчазно схвалюють такі дії.

Це означає, що, замість реагування на критику в медіа, президент Зеленський вирішив будь-якими засобами закрити рот і дискредитувати незалежних від влади журналістів.

Організатором провокацій проти журналістів народний депутат Безугла назвала пропагандиста Офісу президента Володимира Петрова, ведучого державного телеканалу "Рада" та власника ютуб-каналу "Ісландія".

Петров визнавав свою активну роботу на режим Януковича, який так само організовував провокації проти журналістів. Згадаємо, що незаконне спостереження за журналістами було не тільки за Бігус.інфо - за Януковича правоохоронці незаконно знімали особисте життя журналіста Віталія Портникова та злили відео в Інтернет. Згадаємо, як під приводом порушення кримінальної справи правоохоронці під час Майдану здійснили напад на офіс Цензор.нет і вкрали все наше обладнання.

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Тоді все це робилося руками МВС Захарченка, який виявився зрадником України та проживає зараз у Росії. Але поплічник Захарченка Олег Татаров зараз знову контролює МВС на високій посаді заступника голови Офісу президента. Татаров, без сумнівів, координує дії правоохоронців проти журналістів і зараз.

І Петров так само "мочить" журналістів за моделлю, яку він відпрацював за Януковича.

І голова Офісу президента Єрмак, депутат "Партії регіонів" свого часу, і радник Офісу президента Михайло Подоляк, піарник "Партії регіонів" свого часу, також підтримують цей наступ на свободу слова.

Обслуга Януковича, яку Зеленський призначив на найвищі посади в державі, обіцяє президенту дискредитувати й залякати всіх незалежних від телемарафону журналістів.

Те саме вони робили для Януковича, сприяли захопленню влади проросійськими бандитами.

Тому закликаю Офіс президента припинити цю війну, яка дискредитує в усьому світі не журналістів, а владу та державу в цілому, і просити вибачення за ці зухвалі напади на свободу слова. Для вас це погано закінчиться, так само як це закінчилося для попереднього клієнта…

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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