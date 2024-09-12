Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд За що американці засудили Дію
OPINION

За що американці засудили Дію

Костянтин Корсун
12 вересня, 2024 четвер
16:00
Погляд

"Дія не зберігає персональні дані!" - лунало з кожної диджитал-праски. "Дію ніхто ніколи не хакав! Це неможливо!" - пускали піну з рота посіпаки Федорова, стискаючи кулачки та грізно тупаючи ніжками

Зміст

Тим часом Велике Журі суду штату Мериленд винесло обвинувальний акт від 5 вересня 2024, де англійською по білому написано: "п. 33. Близько 13 січня 2022 змовники атакували захищені комп'ютери щонайменше двох дюжин українських урядових мереж, у тому числі МВС, Держказначейства, Юридичну адміністрацію, Державний портал ДІЯ, Міністерства освіти та науки, Держслужби продовольчої безпеки та захисту споживачів, Міністерства енергетики, Рахункової палати, МНС, Держагентства лісового господарства, Моторного страхового бюро, з використанням шкідливого ПЗ WhisperGate”.

І далі у пункті 39 обвинувального акту: "Того ж дня змовники також запропонували на продаж в Інтернеті дані 13,5 мільйонів користувачів з Diia.gov.ua за 80 тисяч доларів".

Тобто тиск жижиталізаторів на видання "Голос Америки", яке опублікувало результати попереднього слідства ФБР США — не змінили висновків американського суду: Дію дійсно хакнули та виставили на продаж дані 13,5 мільйонів громадян України.

Читайте також: Чому функціонери Google не довіряють "Дії"?

Але зараз випливають важливіші деталі: п’ять з шести обвинувачених росіян були офіцерами військової частини 29155 Головного управління розвідки ГШ збройних сил РФ: полковник Юрій Денісов, лейтенанти Владіслав Боровков, Деніс Денисенко, Дмітрій Голошубов та Ніколай Корчагін. Цивільним співучасником є Амін Стігал, про якого я розказував.

Це важливе доповнення змінює загальну картину спрямувань ворога та дає уявлення про масштаб безвідповідальності доморощених цифровізаторів, які досі не усвідомлюють, наскільки небезпечну гру затіяли у 2019. Для них це все "по приколу": зручний додаток, замінимо чиновника програмкою, все модно-молодьожно. Яка ще безпека? Та пох*. Всі дані вже вкрадено до нас, який сенс їх захищати?

А тим часом за порєбріком усвідомили стратегічний характер проєкту "Дія". І що в Україні юні хайпожери створили дуже критичну інфраструктуру персональних даних — без особливого захисту. Тому професійні терористи з російської воєнної розвідки організували масштабну спецоперацію із залученням елітних хакерів та штату офіцерів ГРУ.

Тому що швидко зрозуміли, що Дія — це політичний проєкт, мета якого отримати оплески, тут і зараз. А що буде потім – популістам начхати, ризики незахищеності персональних даних українців нехай розгрібає хтось колись після них.

Федорови можуть скільки завгодно ігнорувати та навіть заперечувати факт зламу, залякувати "Голос Америки" та блокувати мої дописи про цей мегахак через адміністрацію ФБ – але правду ніде діти, вона все одно вилізе.

Читайте також: Системна брехня чиновників перетворюється на питання виживання нації

І її зафіксував американський суд штату Мериленд: Дію точно зламали й витягнули з неї персональні дані 13,5 мільйонів громадян України – все, що там було на той час, до копієчки. Більшості з тих мільйонів громадян абсолютно тьху і на свої персдані, і на факт зламу Дії. Але от коли шахраї намагаються їх розвести — отут вони починають бідкатися: "А звідки у них мої дані?". Так ви ж їх самі віддали цифрочиновникам, ті забили прутня на безпеку, а ви, громадяни, не вимагаєте від них відповідальності та не дуже дослухаєтеся експертів з кібербезпеки ("так зручно ж?")

Сліпо повірили популістам, думаючи про зручність більше, ніж про безпеку.

Нуштош. Це доля. Довіряйте й надалі брехливим чиновникам. Не вимагайте професіоналізму, пофіг на звітність. Не вчіться персональної кібербезпеки. Голосуйте по приколу.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
кібератаки
США
Дія
Читайте також:
Автор Юлія Мисо
11 вересня, 2024 середа
Гарріс "зробила" Трампа. Як пройшли президентські дебати у США та що по Україні
Курська область
Автор Марина Клюєва
10 вересня, 2024 вiвторок
Російські генерали пообіцяли Путіну, що до 1 жовтня розберуться з Курською областю, - військовий експерт Самусь спрогнозував дії РФ
Автор Юлія Юліна
11 вересня, 2024 середа
Що таке СЗЧ та яке покарання передбачено за самовільне залишення частини: пояснення адвокатки
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 45.28
    Продаж 45.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
12 вересня
16:58
мор риби
Посадовці запевнили, що мор риби через забруднення річок зупинився, загрози для Києва немає
16:56
Оновлено
Зеленський зустрівся в Києві з президентом Естонії Карісом: про що говорили
16:51
ВООЗ
Ризик психічних розладів мають близько 10 млн людей в Україні, - ВООЗ
16:50
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Росіяни хочуть підійти до Покровська по флангах, - офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Цехоцький
16:35
Оновлено
Евакуація з Білопілля. Фото: Кордон. Медіа
На Харківщині примусово евакуюють родини з дітьми з 29 населених пунктів Куп’янського району
16:30
Жозеп Боррель
ЄС готує санкції "як частину відповіді" на передачу іранських ракет Росії
16:30
фейкові новини, fake news
"Українці не мають ресурсів, щоб зупинити наступ РФ на Донбасі": фейки іноземних ЗМІ за 12 вересня
16:20
РФ ударила по судну з пшеницею: Зеленський заявив, що продовольча безпека не має бути мішенню для ракет
16:11
Ексклюзив
Чорнобильська зона
Уже декілька днів нема відкритого вогню: ДСНС про ліквідацію пожежі у Чорнобильській зоні
16:05
На фото: Стівен Спілберг
Стівен Спілберг спродюсує фільм Cola Wars про протистояння Pepsi та Coca-Cola 
16:05
Георгій Гонгадзе
У Києві відкриють тимчасову Алею пам’яті Георгія Ґонґадзе до роковин його вбивства
15:59
Латвія
У Латвії заборонили перебування в країні транспорту, зареєстрованого в Білорусі
15:57
Ексклюзив
Російський винищувач су-35
Одна з найновіших моделей: Братчук про знищення винищувача РФ над Чорним морем
15:46
Оновлено
Три працівники Червоного Хреста загинули через ворожу атаку на Донеччині
15:34
Володимир Зеленський, Харків
"Усе йде за нашим українським планом": Зеленський прокоментував контрнаступ РФ на Курщині
15:28
Telegram
Після арешту Дурова Telegram почав співпрацювати з поліцією Франції
15:18
санкції проти РФ
Рада ЄС на пів року продовжила персональні санкції у відповідь на російську агресію проти України
15:07
Ексклюзив
Курська область
Це не повноцінні наступальні дії: "Інформаційний спротив" про війська армії РФ на Курщині
15:07
шлюб
За три дні українці зробили понад 400 тисяч пропозицій шлюбу в Дії
14:45
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:44
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни вдарили по Ізюмському району на Харківщині: дві людини загинули, є поранені
14:32
Урядова модель підвищення тютюнового акцизу недостатньо ефективна порівняно з альтернативною, – дослідження
14:21
Колишній генерал СБУ Андрій Наумов
Справу ексгенерала СБУ Наумова передали до суду
14:01
OPINION
Тарас Загородній
Вірити не можна ані Камалі, ані Трампу. Треба діяти прагматично
13:55
Оновлено
Удар по Конотопу
РФ атакує Україну "шахедами" та ракетами: в Конотопі прильоти в житлову забудову та енергооб'єкти, є постраждалі
13:48
"Мегалополіс"
Зʼявився фінальний трейлер "Мегалополіса" Копполи, попередній відкликали через скандал
13:47
Хасиди
МЗС України закликало хасидів відмовитися від поїздок до Умані на Рош га-Шана
13:45
МЗС України
"Це пряма загроза миру та стабільності": МЗС України засудило запуски балістичних ракет Північною Кореєю
13:38
Машина для розмінування хорватської компанії DOK-ING
Хорватський виробник машин із розмінування DOK-ING відкрив офіс в Україні
13:32
Ніл Ґейман
На тлі звинувачень у зґвалтуванні Ніл Ґейман запропонував призупинити зйомки нового сезону "Добрих передвісників"
13:30
евакуація дітей
На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей із трьох громад Куп'янського району
13:29
У Києві затримали 5 чоловіків, яких підозрюють у підпалі військових авто
13:07
Оновлено
світло
Укренерго змінило графіки стабілізаційних відключень 12 вересня в Києві та низці регіонів
13:05
Джон Бон Джові
Поговорив і вмовив повернутися на міст: Джон Бон Джові врятував жінку від самогубства
12:58
Вінграновський ART MARATHON 2024 
На Миколаївщині розпочався "Вінграновський ART MARATHON 2024" 
12:53
Ексклюзив
Кримська платформа
"Крим є наріжним каменем Формули миру": організатори підбили підсумки Кримської платформи
12:53
Атака на Томину Балку
Росіяни атакували Томину Балку та Станіслав на Херсонщині: є поранені
12:39
Пільги для пенсіонерів
У Костянтинівці на Донеччині зупинили роботу Пенсійного фонду через безпекову ситуацію
12:36
Тейлор Свіфт
Тріумфаторка Тейлор Свіфт і росіянин - "найкращий оператор": MTV Video Music Awards оголосила лауреатів
12:25
Партизани розвідали Кінгісеппський машинобудівний завод у Пітері, який працює на військову промисловість РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV