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OPINION

За що українським сім'ям виховувати трьох дітей

Анатолій Амелін
22 березня, 2024 п'ятниця
08:06
Погляд Анатолій Амелін

Три дитини у кожній родині хоче бачити прем'єр… Але якою ціною?

Я теж хотів би бачити українців зростальною нацією, але є нюанси.

Кожна така сім'я має мати фінансовий запас $300 тис. (!) на трьох дітей тільки на їх виховання

Кілька років тому ми в Українському інституті майбутнього робили дослідження "Ненароджене економічне зростання", в якому дали відповідь, чому українці не прагнуть мати дітей.

Це банально невигідно.

  1. Жінка, яка народжує дитину, втрачає роботу та дохід. Втрачає перспективи кар'єри та потрапляє у залежність від чоловіка.
  2. У сім'ї падають доходи та зростають витрати
  3. У середньому, виховання дитини з моменту народження до повноліття в Україні коштує не менше ніж $80 тис. У Києві та обласних центрах цифра вже більша за $100-$200 тис.

В мене вже є чимало сімейних пар, які вирішили, що вони будуть child free (життя без дітей).

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Що від народження дітей державі?

  • Як написано вище – виховання дитини коштує грошей. І чималих.
  • Це і їжа, та одяг, та медицина, та дитячі садки, та відпочинок, та школа, та курси, та університети… це все споживання та внесок в українську економіку.
  • Тобто, кажучи економічною мовою, від зростання популяції та зростання споживання виграє місцевий бізнес та бюджет, який з бізнесу та зі споживачів отримує податки (податок на прибуток з компаній та ПДВ з кожної роздрібної купівлі споживача)
  • А коли нація зростає і діти дорослішають — вони включаються у створення ВВП для Країни і наповнюють бюджет.

У виграші всі крім батьків, які щиро хочуть мати дітей, але… для них це лише проблема.

У 2000 році, для порівняння, в Україні народилося 385,1 тис. У 2023-му - лише 187,4 тис. дітей

Тенденція очевидна…

За час великої війни за різними оцінками з України виїхало близько 2 млн дітей, багато з яких вже безплатно навчаються у школах чи європейських вишах (з низькими шансами на повернення).

Все дуже-дуже погано для майбутнього нації

Із ситуації є лише один вихід.

По суті, відтворення нації та зростання популяції українців — наше спільне завдання та один із найважливіших пунктів нового суспільного договору.

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Що такий договір може і має передбачати?

1. Ну, щонайменше, покриття 50% -80% на виховання дитини, а саме $50 -$80 тис. на період 18 років, … а не лише $1 тис. на перші три роки, як є зараз (41 280 гривень, незалежно від кількості дітей у сім'ї. одразу 10 320 гривень, а решта – по 860 гривень щомісяця, протягом 36 місяців).

Запропонована сума 50 тис. на 18 років — це лише $230 на місяць, що не дуже багато, але буде суттєвою підтримкою пересічним українським сімʼям.

На рік для бюджету це буде $2,8 тис. на одну дитину.

Або +$0,5 млрд для 200 тис. новонароджених дітей на рік (або $0,3 ВВП) І всі ці кошти — це зростання українського внутрішнього споживчого ринку

2. Декретна відпустка має перестати бути "відпусткою" для мам, а має стати новою спеціалізацією зі збереженням заробітної плати на рівні до відходу в декрет на 1,5 року.

3. Половина видатків на виховання дітей має покриватися або субсидією, або податковим кредитом (з поверненням за підсумком року податків з бюджету), або зниженням податків для батьків

  • Наприклад, при народженні 1 дитини ПДФО батьків знижується з 18% до 10%.
  • При народженні другої – до 5%.
  • При народженні трьох – 0%.

(ЄСВ при цьому та ПДВ при споживанні нікуди не подіються).

4. Батьки повинні отримати максимальну підтримку не прямо грошима, а компенсацією зазнаних витрат. Плюс максимальна допомога за збереження батькам можливості працювати та створювати ВВП для країни та сплати податків. Покриття витрат на:

  • дитячі садки. Які мають працювати з 7:30 до 20:00, допомагаючи батькам повноцінно працювати у разі потреби;
  • медичне страхування та покриття якісної приватної медицини;
  • школи повного дня із харчуванням;
  • розвивальні курси та програми (мови, спорт, програмування та інші навички) - це може бути за кожної школи;
  • вища освіта для кращих школярів (ваучер, який покриває навчання у вибраному приватному чи державному українському ВНЗ);
  • дитячі табори, що розвивають (спортивні або з поглибленим вивченням мов, математики, практичних навичок).

5. Пільгові кредити на розширення жилої площі чи часткове субсидування вартості житла.

В однокімнатній квартирі або в орендованому житлі трьох дітей виховати — ще той квест.

І це буде слушно.

Батьки повинні мати можливість зберігати свою соціальну активність, робити кар'єру і діти не мають бути якорем, який їх викидає на узбіччя комфортного життя

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Чи є така програма у Шмигаля?

Але законопроєкт, зареєстрований у парламенті, пропонує знову-таки вбивство будь-якої мотивації:

  • На першу дитину: дорівнюватиме сумі, кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму - 384,5 тисячі гривень.
  • На другу дитину: кратна 100 розмірам прожиткового мінімуму – 256,3 тисячі гривень.
  • На третю та кожну наступну дитину — кратну 50 розмірам прожиткового мінімуму - 128,2 тисячі гривень.

Тобто. $20 тис. на трьох замість $300 тис.

Вам не здається, що когось намагаються розвести?

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Суспільство
Економіка
Україна
Кабмін
уряд Шмигаля
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