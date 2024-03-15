Перебування іноземних військ на території України буде легітимним лише у разі відповідного схвалення Верховною Радою України на підставі пункту 23 статті 85 Конституції України.

Окремим випадком може бути направлення без згоди Верховної Ради України "блакитних касок" сил ООН на підставі резолюції Ради Безпеки ООН.

В іншому разі це буде вважатися агресією проти України, й нічим не відрізнятиметься від того, що робить РФ стосовно України принаймні з 2014 року.

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Звісно, поки що ніхто іноземних військ на допомогу Україні не направляє. Але сама дискусія, розпочата президентом Франції Макроном мені подобається.

Зʼясувалося, що підіймати ставки спроможна не лише Москва.

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Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

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