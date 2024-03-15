Заяви Макрона: ставки може підіймати не тільки Москва
Тверезо погляньмо на ситуацію
Перебування іноземних військ на території України буде легітимним лише у разі відповідного схвалення Верховною Радою України на підставі пункту 23 статті 85 Конституції України.
Окремим випадком може бути направлення без згоди Верховної Ради України "блакитних касок" сил ООН на підставі резолюції Ради Безпеки ООН.
В іншому разі це буде вважатися агресією проти України, й нічим не відрізнятиметься від того, що робить РФ стосовно України принаймні з 2014 року.
Читайте також: Макрон: якщо війська Франції опиняться в Україні — це відповідальність лише Кремля
Звісно, поки що ніхто іноземних військ на допомогу Україні не направляє. Але сама дискусія, розпочата президентом Франції Макроном мені подобається.
Зʼясувалося, що підіймати ставки спроможна не лише Москва.
Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.42 Купівля 38.42Продаж 38.91
- EUR Купівля 41.84Продаж 42.62
- Актуальне
- Важливе