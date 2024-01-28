Тобто вони абсолютно алогічні та безглузді, бо воно так не працює.

Навіть можна ігнорити той чистий і прозорий, як січневе повітря, факт, що люди втікали не за чимось, а від чогось. Що втікали від війни та ризику смерті чи каліцтва, а не за велферами західних країн. І тому навіть позбувшись виплат, біженці просто почнуть жити в гірших умовах, але жити, за чим вони власне і поїхали.

Тут важливіше інше — як влада пробує на смак інструмент примусу, наче карамельку з новим смаком.

Зрозуміло, що під час війни примусу не уникнути. Але застосування його має бути хірургічно точним і максимально прозорим і справедливим, аби не перетворитись на щось таке, що не хочеться навіть називати вголос.

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І от вони в роздумах ходять берегом океану примусу і борються зі спокусою пірнути з розбігу з головою в цю солодку субстанцію, яка одразу вирішить частину проблем, що постала перед країною і владою, котра її зараз очолює. Але з іншого боку — бояться, що море розхвилюється дуже, а в шторм плавати так собі. А море вже брижами йде і на курортне мало схоже. І тому примус не панацея, а лише спосіб скоротити шлях навпростець, який порушить рівновагу і викличе нові проблеми.

Те, що Зеленський хоче подобатись виборцям і має плани на другу каденцію — сильно рятує нас від авторитаризму. Подякуймо Богу, що придумав нарцисизм.

Тому ОП зараз — лабораторія експериментів, які вони тестують на маргінальних персонажах всіляких. Тестування гіпотез. І, на щастя, народ в основній своїй масі реагує здебільшого правильно і повертає гіпотези на доопрацювання. Бо реакція — це дія, відклик на подразник. Вона сигналізує про те, що організм живий і реагує на подразники правильно.

Як і повинен.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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