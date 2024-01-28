Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Зеленський і біженці: дякуємо Богові, що придумав нарцисизм
OPINION

Зеленський і біженці: дякуємо Богові, що придумав нарцисизм

Володимир Гевко
28 січня, 2024 неділя
18:06
Погляд Володимир Гевко

Теза про припинення допомоги українським біженцям, аби стимулювати їх повернення додому, за логікою дуже схожа на тезу про те, що треба припинити давати Україні зброю і тоді війна закінчиться

Тобто вони абсолютно алогічні та безглузді, бо воно так не працює.

Навіть можна ігнорити той чистий і прозорий, як січневе повітря, факт, що люди втікали не за чимось, а від чогось. Що втікали від війни та ризику смерті чи каліцтва, а не за велферами західних країн. І тому навіть позбувшись виплат, біженці просто почнуть жити в гірших умовах, але жити, за чим вони власне і поїхали.

Тут важливіше інше — як влада пробує на смак інструмент примусу, наче карамельку з новим смаком.

Зрозуміло, що під час війни примусу не уникнути. Але застосування його має бути хірургічно точним і максимально прозорим і справедливим, аби не перетворитись на щось таке, що не хочеться навіть називати вголос.

Читайте також: Ситий голодному не товариш. Чому Лещенко має стулити рот, перш ніж щось радити українцям?

І от вони в роздумах ходять берегом океану примусу і борються зі спокусою пірнути з розбігу з головою в цю солодку субстанцію, яка одразу вирішить частину проблем, що постала перед країною і владою, котра її зараз очолює. Але з іншого боку — бояться, що море розхвилюється дуже, а в шторм плавати так собі. А море вже брижами йде і на курортне мало схоже. І тому примус не панацея, а лише спосіб скоротити шлях навпростець, який порушить рівновагу і викличе нові проблеми.

Те, що Зеленський хоче подобатись виборцям і має плани на другу каденцію — сильно рятує нас від авторитаризму. Подякуймо Богу, що придумав нарцисизм.

Тому ОП зараз — лабораторія експериментів, які вони тестують на маргінальних персонажах всіляких. Тестування гіпотез. І, на щастя, народ в основній своїй масі реагує здебільшого правильно і повертає гіпотези на доопрацювання. Бо реакція — це дія, відклик на подразник. Вона сигналізує про те, що організм живий і реагує на подразники правильно.

Як і повинен.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
вибори
політика
вибори президента
Володимир Зеленський
біженці з України
Читайте також:
Сергій Наєв
26 січня, 2024 п'ятниця
Біля кордону Сумської області велика загроза російських ДРГ, - Наєв
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
27 січня, 2024 субота
У 2024 році Україні будуть надані всі засоби для перемоги у війні, - польський політик Чех
Сумщина
27 січня, 2024 субота
Російська ДРГ вранці розстріляла брата та сестру на Сумщині
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.67
    Купівля 37.67
    Продаж 38.31
  • EUR
    Купівля 40.9
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
28 січня
19:24
Ексклюзив
Євген Дикий
На додачу до снарядного голоду, ми затягуємо з новою мобілізацією, - військовий експерт Дикий
19:15
Інтерв’ю
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Від безпекової угоди України та Великої Британії дме вітерець Будапештського меморандуму, - Безсмертний
19:07
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 61 боєзіткнення, Сили оборони відбили 21 атаку ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:02
Інтерв’ю
Бен Ходжес
Я впевнений, що ЗСУ знайдуть спосіб знищити Керченський міст, - американський генерал Бен Годжес
19:00
Інтерв’ю
Літературознацець Ростислав Семків
Літературознацець Ростислав Семків: Після великих потрясінь приходить час великої літератури
19:00
На фото: Тімоті Шаламе
Фільми з Тімоті Шаламе. ТОП-7 ролей
18:58
Прапор США
США можуть уповільнити поставку зброї для Ізраїлю, аби збільшити тиск на Нетаньягу, - NBC
18:18
Клаудіу Тарзіу
Лідер правих радикалів у сенаті Румунії Тарзіу закликав до відновлення "природних кордонів", включно з Молдовою, Закарпаттям, Буковиною та Південною Бесарабією
18:09
Помер професор мистецтвознавства Дмитро Степовик
18:04
Ексклюзив
школа, навчання, математика
У школах слід запровадити обов'язкове вивчення економіки, - засновник Всеукраїнської освітньої компанії Кондратюк
17:56
"Порцелянова війна"
Українська документалка "Порцелянова війна" виграла гран-прі на кінофестивалі Sundance у США
17:45
Ексклюзив
Солдати національної гвардії Техасу
Техас не відокремлюватиметься від Штатів, - професор Нью-Йоркського університету Айзенберг
17:40
Інтерв’ю
Туск і Зеленський
Союз України і Європи на 100 років, щоб нікому в РФ колись не прийшло в голову знову напасти, - польський політик Мирослав Чех
17:27
Ексклюзив
Верховна Рада
Політтехнолог Пастернак пояснив, чому у фракції "Слуга Народу" є ті, хто більше не хоче бути народним депутатом
17:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
17:14
ЗСУ, мобілізація
Платна бронь від мобілізації до ЗСУ може становити від 6 до 50 тис. грн на місяць, - ЗМІ
16:55
Дональд Трамп
Я не вірю, що якщо нападуть на Америку, НАТО прийде нам на допомогу, - Трамп
16:27
Сумщина
Від ворожого снаряду загинув останній житель села Степок на Сумщині
16:09
дрон Trinity
Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity
16:08
OPINION
Громадянство без знання мови та історії — не громадянство
15:44
Оновлено
Ентоні Блінкен
Блінкен пропонує Греції передати Україні радянське ППО в обмін на новенькі F-35 зі США
15:25
Баррі Кеоган
Зірка Marvel Баррі Кеоган став лауреатом премії "Людина року 2024" за версією Hasty Pudding
15:16
Ексклюзив
Експерт Жовтенко назвав регіон, де РФ буде намагатись дестабілізувати ситуацію найближчим часом
15:05
Пістолет ТТ
Ракета, над якою він працював, вбила його бабусю у Харкові: у РФ застрелився інженер концерну "Алмаз-Антей", - ЗМІ
14:53
Яннік Сіннер, теніс
Італієць Яннік Сіннер переміг росіянина у фіналі чоловічої сітки Australian Open - 2024
14:39
чадний газ
За добу в Україні 6 людей отруїлися чадним газом, із них 5 дітей: ДСНС нагадала базові правила безпеки
14:38
Ізраїль, ЦАХАЛ
Арабські країни заявили про розробку нового плану тимчасового перемир'я в Газі
14:08
Ємен, хусити
Британським військовим кораблям не вистачає вогневої потужності для атаки наземних цілей хуситів, - The Telegraph
14:06
Найбільший круїзний лайнер у світі
У перший рейс вирушив найбільший у світі круїзний лайнер: екологи попередили, що це "крок у неправильному напрямку"
14:02
OPINION
Андрій Кокотюха
Як безкарність росіян стає їхньою чеснотою
13:57
Оновлено
У католицькій церкві Стамбула застрелили людину
У католицькій церкві Стамбула застрелили людину, нападників шукають
13:57
російські окупанти
Окупантів, які брали участь у війні з Україною, перенавчають на шкільних вчителів
13:43
ППО ЗСУ
Поблизу Дніпра під час повітряної тривоги ППО збила російську ракету
13:37
Avon
Avon продовжує вести бізнес з Росією, попри війну в Україні
13:33
Борці за здорове харчування облили супом "Мону Лізу"
12:37
Індія росія прапор
Індія планує відмовитися від закупівлі зброї в Росії, - Reuters
12:12
палаючий театр у Москві
У Москві горить Театр сатири: з-під купола валить густий дим
12:07
OPINION
Сергій Фурса
Іл-76: операція помсти за збитий А-50 над Азовським морем?
12:01
У Ростові обвалився під'їзд аварійного будинку
У російському Ростові обвалився цілий під'їзд аварійного будинку
11:32
Антоніу Гутерріш
В ООН закликали країни-донори відновити фінансування свого агентства в Палестині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV