Денис Іванеско підозрює, що указ взагалі писав gpt-бот. Бо як можна пояснити, що рік народження 1957, а не 1974? Річ у тім, що 1957 - це рік першого видання в Італії роману "Доктор Живаго" Бориса Пастернака. За це йому присудили Нобелівську премію. Тому рік бот і притягнув. Після посту Дениса РНБО внесла зміни до указу про санкції проти олігархів. Ще вчора у додатку були три помилки, а сьогодні просто поміняли додаток.

Якщо без іронії аналізувати рішення про запровадження санкцій щодо Жеваго, то це суцільний правовий ляп. І мова тут не про заводи, пароплави та інші цікаві активи, а про медіа, власником яких є члени родини Жеваго. У першу чергу — це канал Еспресо ТВ.

Якщо це розглядати в плані тиску на "свободу слова", то все логічно. Іде тотальна зачистка медійного поля. Кидаються навіть на блогерів.

Можливо, сьогодні про це часто згадують, але у жовтні 2018 року Росія застосувала проти Костянтина Жеваго особисті санкції за загрозу національній безпеці РФ. Більшість представників чинної влади потрапили під російські санкції лише після 2022 року і то не всі. Читайте також: Як Жеваго під санкціями Росії міг постачати туди КрАЗи?

Сергій Лямець пише, що виглядає скоріше так, що ми маємо справу із рейдерством. Гасла лунають правильні, але за ними стоять інші мотиви. У випадку Жеваго хтось дуже хоче забрати бізнес, яким той володіє. Плюс, станом на лютий 2025-го, потрібно убезпечити, аби олігарх не фінансував жодну з політичних сил, альтернативних до Володимира Зеленського.

Історія з санкціями проти Жеваго має й іміджево-економічну частину. Вчора мій знайомий британець, який займається операційним управлінням кількома бізнесами з англійським капіталом в Україні, прочитавши трохи про нові санкційні списки та обставини їхнього запровадження, запитав мене, чи не варто пакувати валізи з Києва. Він був у столиці 24 лютого і лише кілька раз виїздив до родини. Його бізнес передбачає високий ризик. Але навіть він каже, що ручний режим "віджиму" - це занадто.