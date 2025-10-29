Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Зустріч Трампа і Сі, найімовірніше, закінчиться нічим

Віктор Андрусів
29 жовтня, 2025 середа
20:05
Погляд

Сьогодні відбудеться зустріч Трампа і Сі, в рамках якої вони будуть намагатися вирішити торгівельні спори

Зміст

Але окремою картою на руках Сі буде наша війна з РФ. Він може походити нею, щоб вибити собі кращі торгівельні умови й більше поступок від США. Трамп хоче ще одну зірочку про закінчення війни, тому може піддатись Сі в торгівельних питаннях, якщо той підтримає завершення війни та тиск на РФ. 

Але, скоріше за все, цього не станеться

Сі зацікавлений в тому, щоб війна закінчилася хоча б з мінімальним виглядом перемоги РФ. Будь-яке припинення вогню по лінії фронту без Донбасу таким не є. Це все одно, що Китай не зміг би захопити Тайвань і змушений був би йти на переговори про припинення вогню.

Тому хоча Трамп спробує об'єднати всі питання в одну розмову, я думаю Сі це розділить: торгівля окремо — політика окремо.

Читайте також: Китай і закінчення війни

Зустріч скоріше завершиться нічим за фактом. Трамп щось скаже про важливість Китаю і США, завершення війни тощо. А Сі щось про важливість інтересів Китаю і РФ, та рівних правил гри й що санкції це погано.

І от найцікавіше, що буде далі. Чи почне Трамп опускати залізну завісу, чи ні? Він зараз перебуває на фінальному етапі своїх спорадичних рухів, і до кінця цього року в нього нарешті вималюється якась логіка та стратегія.

А ми поки маємо триматись.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

