Зустріч Трампа і Сі, найімовірніше, закінчиться нічим
Сьогодні відбудеться зустріч Трампа і Сі, в рамках якої вони будуть намагатися вирішити торгівельні спори
Але окремою картою на руках Сі буде наша війна з РФ. Він може походити нею, щоб вибити собі кращі торгівельні умови й більше поступок від США. Трамп хоче ще одну зірочку про закінчення війни, тому може піддатись Сі в торгівельних питаннях, якщо той підтримає завершення війни та тиск на РФ.
Але, скоріше за все, цього не станеться.
Сі зацікавлений в тому, щоб війна закінчилася хоча б з мінімальним виглядом перемоги РФ. Будь-яке припинення вогню по лінії фронту без Донбасу таким не є. Це все одно, що Китай не зміг би захопити Тайвань і змушений був би йти на переговори про припинення вогню.
Тому хоча Трамп спробує об'єднати всі питання в одну розмову, я думаю Сі це розділить: торгівля окремо — політика окремо.
Читайте також: Китай і закінчення війни
Зустріч скоріше завершиться нічим за фактом. Трамп щось скаже про важливість Китаю і США, завершення війни тощо. А Сі щось про важливість інтересів Китаю і РФ, та рівних правил гри й що санкції це погано.
І от найцікавіше, що буде далі. Чи почне Трамп опускати залізну завісу, чи ні? Він зараз перебуває на фінальному етапі своїх спорадичних рухів, і до кінця цього року в нього нарешті вималюється якась логіка та стратегія.
А ми поки маємо триматись.
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.26
- EUR Купівля 48.63Продаж 49.28
- Актуальне
- Важливе