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Головна Економіка "Погода на нашому боці". Мер Харкова пояснив, коли включать опалення

"Погода на нашому боці". Мер Харкова пояснив, коли включать опалення

14 жовтня, 2023 субота
15:20
Економіка опалення

Коли середньодобова температура повітря в Харкові три доби поспіль буде нижчою за +8 °C, тоді запустять систему опалення і протягом кількох днів підключать до тепла житлові будинки та соціальну інфраструктуру

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

"Погода - на нашому боці, а це означає, що у нас є можливість відтермінувати початок опалювального сезону і тим самим зекономити кошти харківʼян на оплаті комунальних послуг і заощадити більше газу в громаді", - написав він.

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Проте він зазначив, що, як тільки середньодобова температура повітря три доби поспіль буде нижчою за +8° C, міська рада запустить систему опалення і протягом кількох днів підключить до тепла житлові будинки та соціальну інфраструктуру Харкова. 

Терехов підкреслив, що влада та служби доклали величезних зусиль для того, щоб Харків успішно пройшов опалювальний період 2023/2024, тому станом на 14 жовтня місто повністю готове до його проходження.

  • Президент України Володимир Зеленський 13 жовтня прибув із робочим візитом до Одеси й дізнався про захист енергооб'єктів і підготовку до зими.
  • У столиці 9 жовтня почали вмикати опалення в об'єктах соціальної інфраструктури, а саме в лікарнях, школах і дитячих садочках. Будинки підключатимуть пізніше.
Суспільство
Україна
Харків
опалювальний сезон
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