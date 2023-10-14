"Погода на нашому боці". Мер Харкова пояснив, коли включать опалення

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

"Погода - на нашому боці, а це означає, що у нас є можливість відтермінувати початок опалювального сезону і тим самим зекономити кошти харківʼян на оплаті комунальних послуг і заощадити більше газу в громаді", - написав він.

Читайте також: За добу знеструмлювались споживачі у 10 областях України, без газу 6,7 тис. домогосподарств Харківщини: ситуація в енергосистемі станом на 14 жовтня

Проте він зазначив, що, як тільки середньодобова температура повітря три доби поспіль буде нижчою за +8° C, міська рада запустить систему опалення і протягом кількох днів підключить до тепла житлові будинки та соціальну інфраструктуру Харкова.

Терехов підкреслив, що влада та служби доклали величезних зусиль для того, щоб Харків успішно пройшов опалювальний період 2023/2024, тому станом на 14 жовтня місто повністю готове до його проходження.