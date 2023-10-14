"Погода на нашому боці". Мер Харкова пояснив, коли включать опалення
Коли середньодобова температура повітря в Харкові три доби поспіль буде нижчою за +8 °C, тоді запустять систему опалення і протягом кількох днів підключать до тепла житлові будинки та соціальну інфраструктуру
Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.
"Погода - на нашому боці, а це означає, що у нас є можливість відтермінувати початок опалювального сезону і тим самим зекономити кошти харківʼян на оплаті комунальних послуг і заощадити більше газу в громаді", - написав він.
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Проте він зазначив, що, як тільки середньодобова температура повітря три доби поспіль буде нижчою за +8° C, міська рада запустить систему опалення і протягом кількох днів підключить до тепла житлові будинки та соціальну інфраструктуру Харкова.
Терехов підкреслив, що влада та служби доклали величезних зусиль для того, щоб Харків успішно пройшов опалювальний період 2023/2024, тому станом на 14 жовтня місто повністю готове до його проходження.
- Президент України Володимир Зеленський 13 жовтня прибув із робочим візитом до Одеси й дізнався про захист енергооб'єктів і підготовку до зими.
- У столиці 9 жовтня почали вмикати опалення в об'єктах соціальної інфраструктури, а саме в лікарнях, школах і дитячих садочках. Будинки підключатимуть пізніше.
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