Зеленський прибув до Одеси: дізнався про захист енергооб'єктів і підготовку до зими

Про це він повідомив у Telegram.

"Провів нараду з військовим керівництвом, очільниками правоохоронних органів та обласною владою щодо ситуації в місті та області. У центрі уваги – підготовка до зими, захист наших людей, інфраструктури та енергетики від російського терору", - написав Зеленський.

"Докладно обговорили підготовку до опалювального сезону, захист обʼєктів енергетики, наслідки російських обстрілів портової інфраструктури, потреби системи ППО", - додав він.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував голову держави, що регіон готовий до зимового періоду, підготовлені котельні, тепломережі, об’єкти водопостачання, освітні заклади, уточнює пресслужба президента. Опрацьовано питання щодо забезпечення відповідних об’єктів генераторами та щодо захисту електропідстанцій.

"Командувач Військово-Морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа доповів про оперативну обстановку в зоні відповідальності. Зокрема, він поінформував главу держави про спроби Росії зірвати цивільне судноплавство та дії України для запобігання цьому, про спеціальні операції в Чорному морі для боротьби з російськими носіями ракет", – ідеться у повідомленні.

Що відомо про опалюваний сезон в Україні

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив 21 вересня, що українська енергетична система повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду. Водночас голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав бізнес і простих українців уже зараз готуватись до можливих блекаутів через імовірні масовані атаки РФ.

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