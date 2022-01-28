Поговорили і передумали: "Барселона" відмовилась від трансферу одного з найдорожчих футболістів "Ман Сіті"
Вінгер англійського "Манчестер Сіті" Рахім Стерлінг не перейде в іспанську "Барселону" у зимове трансферне вікно
Про це повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, "Барселона" відмовилась від трансферу Рахіма Стерлінга з "Манчестер Сіті". Директор "Барси" Матеу Алемані провів особисту зустріч із англійцем, після чого вирішив, що вінгеру буде складно адаптуватися в каталонському клубі.
Після зустрічі Алемані запропонував тренеру "Барселони" Хаві не підписувати Стерлінга. Керівник впевнений, що той буде в команді немов інопланетянин.
Рахім Стерлінг займає другу позицію у рейтингу найдорожчих футболістів "Манчестер Сіті". Англійський вінгер оцінюється у 85 млн євро.
В цьому сезоні Стерлінг зіграв 27 матчів, забив 9 м'ячів і віддав 3 асисти.
- 26 січня стало відомо, що іспанська "Барселона" планує провести потужне трансферне вікно наступного літа.
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