Погрожували перевірками підприємцям: ДБР затримало керівництво Держпродспоживслужби Харківщини
Під час отримання "щомісячного" хабаря правоохоронці затримали керівників Держпродспоживслужби Харківської області. Чиновники погрожували місцевим підприємцям
Про це інформує ДБР.
"Працівники Державного бюро розслідувань провели спецоперацію під час якої затримали керівництво Держпродспоживслужби Харківської області. Користуючись своїми посадами чиновники тривалий час тероризували місцевих підприємців з вимогою сплачувати хабарі", - пише пресслужба.
Слідство встановило, що керівник Держпродспоживслужби області та начальник районного управління відомства очолили організовану злочинну групу, до якої також входили працівник служби та цивільна особа. У кожного з учасників була своя функція: від головного керманича групи до пошуку потенційної жертви та стягнення з неї грошей.
Зловмисники витягували гроші з підприємців, погрожуючи їм перевірками, санкціями й штрафами.
Повідомляється, що посадовці висунули умову виробнику м’ясної продукції - вимагали платити їм по 30 тисяч щомісячно, а в разі відмови обіцяли проблеми, аж до припинення діяльності.
Усіх чотирьох учасників організованої злочинної групи схопили після одержання наступної "місячної плати".
Під час слідчих дій правоохоронці конфіскували понад 100 тис. доларів і 5 тис. євро.
Фігурантам оголошено про підозру в отриманні незаконної вигоди організованою групою осіб.
Їм застосовано запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави від 800 тисяч до мільйона гривень.
Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.
- 12 червня Вищий антикорупційний суд заочно арештував депутата Київської ради Владислава Трубіцина, якого звинувачують у хабарництві, та стягнув у бюджет 9,88 мільйона гривень застави.
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