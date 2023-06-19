Про це інформує ДБР.

"Працівники Державного бюро розслідувань провели спецоперацію під час якої затримали керівництво Держпродспоживслужби Харківської області. Користуючись своїми посадами чиновники тривалий час тероризували місцевих підприємців з вимогою сплачувати хабарі", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що керівник Держпродспоживслужби області та начальник районного управління відомства очолили організовану злочинну групу, до якої також входили працівник служби та цивільна особа. У кожного з учасників була своя функція: від головного керманича групи до пошуку потенційної жертви та стягнення з неї грошей.

Зловмисники витягували гроші з підприємців, погрожуючи їм перевірками, санкціями й штрафами.

Повідомляється, що посадовці висунули умову виробнику м’ясної продукції - вимагали платити їм по 30 тисяч щомісячно, а в разі відмови обіцяли проблеми, аж до припинення діяльності.

Усіх чотирьох учасників організованої злочинної групи схопили після одержання наступної "місячної плати".

Під час слідчих дій правоохоронці конфіскували понад 100 тис. доларів і 5 тис. євро.

Фігурантам оголошено про підозру в отриманні незаконної вигоди організованою групою осіб.

Їм застосовано запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави від 800 тисяч до мільйона гривень.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.