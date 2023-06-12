Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"12 червня 2023 року колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та стягнула в дохід держави 9,886 млн грн застави з депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди", - пише пресслужба.

Повідомляється, що суд змінив запобіжний захід для Владислава Трубіцина на тримання під вартою.

Після затримання постане питання про застосування цього запобіжного заходу.

Крім того, суд задовольнив ще одне клопотання прокурора та ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження без участі обвинуваченого.

Що відомо про справу Трубіцина

9 лютого 2022 року "слугу" Трубіцина з комісії Київради та інших викритих на хабарі в 1,26 млн грн затримали за дозвіл на роботу МАФів.

11 лютого того ж року ВАКС заарештував викритого на хабарництві "слугу" Трубіцина на два місяці з можливістю внести заставу в 14,886 млн грн. Також Вищий антикорсуд обрав підозрюваному, ймовірному співучаснику Трубіцина, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 2 481 000 грн. Ще одного підозрюваного арештували з можливістю внесення застави у розмірі 1 488 600 грн.

14 лютого 2022 року НАБУ опублікувало відео перемовин учасників у справі щодо отримання хабаря нардепом-"слугою" Трубіциним. У бюро зазначили, що зібрані матеріали є частиною доказової бази, і показують "поза лаштунки" організації торгівлі у столиці.

18 лютого минулого року головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов заявив, що у 2010 році Владислав Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і намагався "інспектувати" два ринки в Ізюмі.

22 лютого депутат Київради, якого спіймали на отриманні 1,39 млн грн хабаря, зупинив своє членство у партії "Слуга Народу", поки триває слідство.

12 жовтня 2022 року ДБР скерувало до суду справу Трубіцина, якого підозрюють в хабарі на 1,39 млн грн.

31 травня журналісти "Схем" повідомили, що викритий на хабарі київський депутат Владислав Трубіцин, який втік за кордон, зміг виїхати з України за допомогою листа від очільника військової розвідки Кирила Буданова.

Представники Сил спецоперацій у коментарі "Схемам" заявили, що Буданов підписав листа на виїзд Трубіцина на прохання ССО.

5 червня Вищий антикорсуд оголосив депутата Київради Владислава Трубіцина, якого підозрюють в корупції, у міжнародний розшук.