Про це заявив речник ССО Олександр Кіндратенко у коментарі "Схемам".

У ССО розповіли, що у січні 2023 року справді просили начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова сприяти виїзду Трубіцина та ще 4 особам як волонтерам для забезпечення ССО "спеціальним обладнанням". Вони мали поїхати як представники благодійного фонду "Рідна Оболонь".

"На жаль, характер завдання не може бути розкритим, бо містить дані, що становлять службову таємницю", - зазначив Кіндратенко.

У ССО додали, що "вкрай негативно" ставляться до того, що "ця особа використовувала такі приводи в особистих цілях під час війни і не повернулася в Україну для виконання своїх процесуальних обов'язків перед судом".

Вказується, що "волонтери" отримали дозвіл на виїзд з 28 січня по 25 травня 2023 року.

"Кожна з цих осіб виїжджала, скажімо так, у різні проміжки часу, тому нас попросили, щоб ми зробили один загальний документ на всіх", - пояснив речник.

Також він зазначив, що на момент звернення ССО до ГУР, жодних обмежень щодо перетину кордону Владиславом Трубіциним не було.

"Інакше б Державна прикордонна служба не дозволила цій особі перетнути кордон", - додав Кіндратенко.

Також у ССО прокоментували той факт, що, виїхавши за ініційованим ними дозволом, обвинувачений у хабарництві депутат зрештою не повернувся в Україну та перестав виходити на зв’язок.

"Ми сприяли виїзду за кордон задля благих цілей, а саме забезпечення підрозділів ССО всім необхідним для боротьби з ворогом. Ми вкрай негативно ставимось до того, що ця особа скористалась таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернулась в Україну задля виконання процесуальних обов’язків у суді", - прокоментував речник.

На питання про те, чому ССО цього разу не звернулися до Держприкордонслужби напряму самостійно, а залучали ГУР, прессекретар пояснив, що "процедурно співпраця ГУР і ДПСУ швидше і краще налагоджена, ніж ССО".

Що відомо про справу Трубіцина

9 лютого 2022 року "слугу" Трубіцина з комісії Київради та інших викритих на хабарі в 1,26 млн грн затримали за дозвіл на роботу МАФів.

11 лютого того ж року ВАКС заарештував викритого на хабарництві "слугу" Трубіцина на два місяці з можливістю внести заставу в 14,886 млн грн. Також Вищий антикорсуд обрав підозрюваному, ймовірному співучаснику Трубіцина, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 2 481 000 грн. Ще одного підозрюваного арештували з можливістю внесення застави у розмірі 1 488 600 грн.

14 лютого 2022 року НАБУ опублікувало відео перемовин учасників у справі щодо отримання хабаря нардепом-"слугою" Трубіциним. У бюро зазначили, що зібрані матеріали є частиною доказової бази, і показують "поза лаштунки" організації торгівлі у столиці.

18 лютого минулого року головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов заявив, що у 2010 році Владислав Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і намагався "інспектувати" два ринки в Ізюмі.

22 лютого депутат Київради, якого спіймали на отриманні 1,39 млн грн хабаря, зупинив своє членство у партії "Слуга Народу", поки триває слідство.

12 жовтня 2022 року ДБР скерувало до суду справу Трубіцина, якого підозрюють в хабарі на 1,39 млн грн.