Про це повідомляють розслідувачі Схем

Журналісти встановили, що депутат Трубіцин ввечері 13 травня виїхав до Польщі через пункт пропуску "Рава-Руська" на своєму Mercedes S600.

Це сталося за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядають його справу. САП ініціювала оголошення київського депутата в міжнародний розшук.

Дозвіл на виїзд з України Трубіцину дав голова Держприкордонслужби Сергій Дейнека на підставі листа від начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, датованого 27 січня 2023 року. У листі очільник ГУР просив посприяти безперешкодному перетину кордону з 28 січня до 25 травня для п'ятьох людей, серед яких був обвинувачений.

Фото: Схеми

Фігурант мав процесуальний обов'язок з'являтися на судові засідання за першим викликом, але вже двічі порушив його.

Також встановлено, що депутат неодноразово виїжджав за кордон на підставі клопотань від ГУР.

Були у списку людей, яким ГУР дав дозвіл на виїзд за кордон і Юрій Лихачов, разом із Русланом Шапіро. Лихачов раніше перетинав кордон з Трубіциним. Шапіро - колекціонер антикваріату та колишній помічник народного депутата Олександра Фельдмана.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили, що відомство надавало Трубіцину такий лист про сприяння у виїзді з країни на прохання іншої структури, яку не називають.

"Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше", – зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

Що відомо про справу Трубіцина

9 лютого 2022 року "слугу" Трубіцина з комісії Київради та інших викритих на хабарі в 1,26 млн грн затримали за дозвіл на роботу МАФів.

11 лютого того ж року ВАКС заарештував викритого на хабарництві "слугу" Трубіцина на два місяці з можливістю внести заставу в 14,886 млн грн. Також Вищий антикорсуд обрав підозрюваному, ймовірному співучаснику Трубіцина, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 2 481 000 грн. Ще одного підозрюваного арештували з можливістю внесення застави у розмірі 1 488 600 грн.

14 лютого 2022 року НАБУ опублікувало відео перемовин учасників у справі щодо отримання хабаря нардепом-"слугою" Трубіциним. У Бюро зазначили, що зібрані матеріали є частиною доказової бази, і показують "поза лаштунки" організації торгівлі у столиці.

18 лютого минулого року головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов заявив, що у 2010 році Владислав Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і намагався "інспектувати" два ринки в Ізюмі.

22 лютого депутат Київради, якого спіймали на отриманні 1,39 млн грн хабаря, зупинив своє членство у партії "Слуга Народу", поки триває слідство.

12 жовтня 2022 року ДБР скерувало до суду справу Трубіцина, якого підозрюють в хабарі на 1,39 млн грн.